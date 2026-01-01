Спектакль Незнайка в царстве малюток

Приключения Незнайки в волшебной стране. Детский мюзикл в Зимнем театре

На сцене театра оживает волшебный мир, где живут маленькие человечки. В новой постановке «Царство малюток» зрители познакомятся с необычными героями, каждый из которых приносит свою уникальную историю. Главный из них — лентяй и хулиган Незнайка, получивший прозвище «Пустая голова».

Сюжет спектакля разворачивается в волшебной стране, напоминающей школу, где старейшина Дедко-Бородач следит за порядком. Когда Незнайка срывает урок рисования, его прогоняют из царства малюток, отправляя на самостоятельный путь. Это становится началом захватывающего приключения, полном встреч с яркими персонажами: злой волшебницей Лесуньей и педантичной принцессой Калибри.

На протяжении всей истории Незнайка проходит через испытания, которые учат его ценить дружбу и уважение к взрослым. Воспитательный момент является важной частью повествования, делая его не только интересным, но и поучительным.

Эта постановка основана на работе Анны Хвольсон, которая создала свою версию известных иллюстраций канадского автора Палмера Кокса. Зрители смогут увидеть, как смешиваются дух детства и уроки жизни, что делает спектакль привлекательным как для детей, так и для их родителей.

