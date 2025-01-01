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Незнайка-путешественник
Билеты от 900₽
Киноафиша Незнайка-путешественник

Спектакль Незнайка-путешественник

Постановка
ГИТИС-театр 6+
Режиссер Алексей Блохин
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Яркое и весёлое путешествие 

Спектакль основан на произведении Николая Носова, которое уже более 50 лет радует детей и взрослых. Это история о Незнайке и его друзьях, которые отправляются в увлекательное путешествие на воздушном шаре. Простой, но живой сюжет не оставит равнодушными даже самых серьёзных зрителей — от маленьких детей до их опытных и мудрых родителей и бабушек с дедушками.

Любимые герои

Знайка, Винтик и Шпунтик придумали необычный котел для надувания воздушного шара, с помощью которого они и отправляются в путешествие, прихватив с собой и Незнайку. На этом пути герои столкнутся с множеством неожиданных событий и чудесных поворотов, что делает спектакль по-настоящему захватывающим.

Молодость, воображение и витамин счастья

Спектакль полон ярких характеров, весёлых танцев и даже полётов на воздушном шаре. Он наполнен оптимизмом и жизнелюбием, напоминает о важности смелого воображения и открытости к приключениям. Зрители получат не только заряд хорошего настроения, но и почувствуют себя моложе душой, наслаждаясь атмосферой радости и приключений.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
12:00 от 900 ₽
28 сентября
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
12:00 от 900 ₽

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