Незнайка из Цветочного города
Билеты от 1000₽
Киноафиша Незнайка из Цветочного города

Спектакль Незнайка из Цветочного города

0+
Продолжительность 130 минут
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Детский спектакль «Незнайка из цветочного города»

Театральный центр На Страстном представляет детский спектакль Незнайка из цветочного города, который был создан Московским областным театром драмы и комедии. В этом увлекательном путешествии зрители окажутся в Цветочном городе — волшебном мире, где среди огромных цветов и ягод живут коротышки.

Загадки Цветочного города

Главный герой, самый умный из коротышек по имени Знайка, строит воздушный шар для грандиозного путешествия и приглашает всех жителей Цветочного города помочь ему в этом начинании, кроме, к сожалению, Незнайки. Спектакль поднимает актуальные вопросы дружбы, помощи и совместного творчества.

Приключения, которые ждут зрителей

Сможет ли Незнайка найти свой путь к друзьям и присоединиться к полету? Ответ на этот вопрос станет ясным в ходе спектакля. Постановка будет интересна не только детям, но и взрослым, ведь она наполнена забавными моментами и поучительными историями о важности доверия и поддержки.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу сказки и приключений — приходите на спектакль Незнайка из цветочного города!

Купить билет на спектакль Незнайка из Цветочного города

Декабрь
12 декабря пятница
12:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 1000 ₽

