Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Незнайка из Цветочного города
Билеты от 1000₽
Киноафиша Незнайка из Цветочного города

Спектакль Незнайка из Цветочного города

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль для детей в Театральном центре «На Страстном»

Сюжет спектакля

В удивительном Цветочном городе, среди огромных цветов и гигантских ягод, живут маленькие человечки — коротышки! Они созданы для того, чтобы развлекать и учить, а их мир полон чудес и приключений. В центре событий — самый умный из коротышек, Знайка. Знайка решил, что пора отправиться в путешествие, и придумал строить воздушный шар. Он позвал всех коротышек помочь ему в этом захватывающем деле. Однако, на этот раз в путешествие не пригласили Незнайку. Он, как ни странно, оказывается источником многих неприятностей. 

Динамичный спектакль 

На спектакле «Незнайка из Цветочного города» зрители смогут узнать, удастся ли Незнайке пробраться на воздушный шар и как будут развиваться дальнейшие события. Ожидайте яркие декорации, увлекательные песни и множество неожиданных поворотов!

Почему стоит посмотреть

Спектакль, основанный на знаменитых книгах Николая Носова, подарит вашим детям незабываемые эмоции и научит важным жизненным урокам о дружбе, доверии и преодолении трудностей. Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир Цветочного города!

Режиссер
Сергей Пузырев
В ролях
Данил Музипов
Роман Чумаков
Елена Троян
Мария Авдеенко
Иван Баринов

Купить билет на спектакль Незнайка из Цветочного города

Помощь с билетами
Декабрь
12 декабря пятница
12:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Мамонтенок
0+
Детский Музыка
Мамонтенок
20 сентября в 14:00 Московский театр мюзикла
от 900 ₽
Руслан и Людмила
6+
Детский
Руслан и Людмила
18 октября в 19:00 РАМТ
от 500 ₽
В гостях у Бабы-яги
6+
Детский
В гостях у Бабы-яги
22 сентября в 15:00 Дом сказок «Жили-были»
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше