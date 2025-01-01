Меню
Незнайка и его друзья
Билеты от 550₽
Киноафиша Незнайка и его друзья

Спектакль Незнайка и его друзья

Постановка
Детский театр эстрады 6+
Возраст 6+
Билеты от 550₽

О спектакле

Спектакль о Незнайке в Детском театре эстрады

В Детском театре эстрады пройдет постановка, основанная на рассказах замечательного писателя Н.Н. Носова о Незнайке. Эта увлекательная история перенесет вас в современный Цветочный город, где пересекаются такие понятия, как политика и романтика, справедливость и конфликты, наука и волшебство.

Что вас ждет?

С героями спектакля зрители смогут понять, что такое настоящая дружба и какие ценности стоят за счастьем. Музыкальная основа постановки — это знаменитые песни талантливого тандемы Ю. Энтина и М. Минкова, которые сделали детские музыкальные спектакли незабываемыми.

Для кого этот спектакль?

Спектакль особенно понравится тем, кто ценит волшебные истории и музыкальные постановки. Приходите вместе с друзьями и семьей, чтобы насладиться атмосферой театра и событиями, которые заставят вспомнить о значении дружбы и счастья.

Январь
17 января суббота
16:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 550 ₽

Фотографии

Незнайка и его друзья Незнайка и его друзья Незнайка и его друзья Незнайка и его друзья Незнайка и его друзья Незнайка и его друзья

