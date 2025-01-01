Спектакль Незнакомый Крылов

Моноспектакль Александра Павлова по текстам знаменитого баснописца

Заслуженный артист России Александр Павлов — актёр театра и кино, знаменитый чтец и исполнитель романсов, представляет в Арт-кафе новую программу: «Незнакомый Крылов». В её основе — поэтические тексты русского писателя, знаменитого баснописца Ивана Андреевича Крылова.

Музыкальное сопровождение

В программе звучит музыка М.И. Глинки и Д.С. Бортнянского, что создает уникальную атмосферу, соединяющую поэзию и музыку.

Карьера и достижения

На счету Александра Павлова более 60 фильмов, среди которых «Экипаж», «Преступление и наказание», «Мужики», «Слезы капали», «Человек с бульвара Капуцинов», «Процесс», «Жажда». Эти картины вошли в золотой фонд российского кино и подарили артисту заслуженное признание и любовь многочисленных зрителей.

Исключительные вокальные данные

Исключительные вокальные данные позволили актёру создать несколько сольных концертных программ, в основе которых романсы и поэзия Александра Пушкина и Сергея Есенина. Эта программа — новая ступень в его творчестве, открывающая публике менее известные, но не менее значимые произведения Крылова.