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Незнакомый Крылов
Билеты от 600₽
Киноафиша Незнакомый Крылов

Спектакль Незнакомый Крылов

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль Александра Павлова по текстам знаменитого баснописца

Заслуженный артист России Александр Павлов — актёр театра и кино, знаменитый чтец и исполнитель романсов, представляет в Арт-кафе новую программу: «Незнакомый Крылов». В её основе — поэтические тексты русского писателя, знаменитого баснописца Ивана Андреевича Крылова.

Музыкальное сопровождение

В программе звучит музыка М.И. Глинки и Д.С. Бортнянского, что создает уникальную атмосферу, соединяющую поэзию и музыку.

Карьера и достижения

На счету Александра Павлова более 60 фильмов, среди которых «Экипаж», «Преступление и наказание», «Мужики», «Слезы капали», «Человек с бульвара Капуцинов», «Процесс», «Жажда». Эти картины вошли в золотой фонд российского кино и подарили артисту заслуженное признание и любовь многочисленных зрителей.

Исключительные вокальные данные

Исключительные вокальные данные позволили актёру создать несколько сольных концертных программ, в основе которых романсы и поэзия Александра Пушкина и Сергея Есенина. Эта программа — новая ступень в его творчестве, открывающая публике менее известные, но не менее значимые произведения Крылова.

Режиссер
Александр Савельев
В ролях
Александр Павлов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 600 ₽

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