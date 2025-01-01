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Билеты от 1200₽
Киноафиша Незнакомый господин Чехов

Спектакль Незнакомый господин Чехов

12+
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль "Незнакомый господин Чехов" на сцене Дома Высоцкого на Таганке

Знаете ли вы А.П. Чехова, чье творчество тонкой незримой нитью соединяет золотой и серебряный век русской культуры? Кто он — этот господин? Желчный циник, высмеивающий человеческие пороки, или просто весёлый человек? Психолог, исследующий глубины человеческой души, или высокий романтик? А может быть, философ?

Во всех этих вопросах нам хотелось бы разобраться вместе с вами, дорогие читатели и зрители.

Сюжет и жанры

В спектакле единой повествовательной нитью соединяются четыре абсолютно разные по жанру рассказа А.П. Чехова: «Лошадиная фамилия», «Барыня», «Цветы запоздалые» и «Скрипка Ротшильда». Каждый из этих рассказов открывает уникальные грани чеховской прозы, позволяя зрителям по-новому взглянуть на привычные темы.

Музыкальное сопровождение

Спектакль также включает живое исполнение романсов прошлого века, что добавляет атмосферности и глубины к рассказам Чехова, создавая незабываемую связь между музыкой и литературой.

Культурный проект

Спектакль создан в рамках культурно-образовательного просветительского проекта «Театр, Музыка и Живопись как форма познания мира». Этот проект направлен на популяризацию культурного наследия и привлечение зрителей к размышлениям о русском искусстве.

Спектакль Товарищества артистов МХАТ был создан на средства гранта Президента РФ в 2017 году. Не упустите возможность увидеть это уникальное театральное событие!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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