Незначительные концерты: Новый сезон от творческого объединения Mader Nort

Творческое объединение Mader Nort открывает третий концертно-театральный сезон, представляя новый цикл «незначительных концертов». Этот проект впитает в себя эстетику кабаре с сочетанием музыки, поэзии, театра, танца и конферанса. В данном цикле будут исследоваться уникальные грани современного искусства.

Первый концерт

6 сентября пройдет «незначительный концерт №1», где зрители смогут насладиться программой, которая соединяет в себе музыку Дмитрия Шостаковича и Вени Дьёркина, а также поэзию Александра Введенского и Ханапи Эбеккуева. Концерт обещает стать интересным сплавом искусств, завлекающим своей оригинальностью и своевременностью.

Ностальгия по театру и современному искусству

В этом концерте мы возвращаемся к воспоминаниям о театре «Площадка 51» и кабаре современного искусства «Нога бомжа». Мы продолжаем исследовать поэтику незначительного и вдохновляемся традициями таких мастеров, как Эрик Сати, Юрий Ханон и Настасья Хрущёва.

Участники концерта

В концерте участвуют выдающиеся артисты:

Ярослав Коваленко

Владислав Федоров

Арина Ефименко

Екатерина Виноградова

Александра Меньшова

Алёна Гулакова

Вячеслав Агабеков

Илья Измайлов

Алексей Боловлёнков

Дмитрий Касаткин

Екатерина Кулагина

Тихон Антонов

Концертмейстер камерного оркестра «Дивертисмент» Лидия Коваленко

Режиссер и актёр Владимир Антипов

Режиссёр Дмитрий Мульков

Танцовщица Мария Русинова

Актёры Дехиар Гусев и Мария Затынайко

Солист театра «Зазеркалье» Сергей Ваганов

Информация для зрителей

Длительность концерта составит 2 часа. Возрастные ограничения: 12+.