Незначительный концерт #1
12+
О концерте/спектакле

Незначительные концерты: Новый сезон от творческого объединения Mader Nort

Творческое объединение Mader Nort открывает третий концертно-театральный сезон, представляя новый цикл «незначительных концертов». Этот проект впитает в себя эстетику кабаре с сочетанием музыки, поэзии, театра, танца и конферанса. В данном цикле будут исследоваться уникальные грани современного искусства.

Первый концерт

6 сентября пройдет «незначительный концерт №1», где зрители смогут насладиться программой, которая соединяет в себе музыку Дмитрия Шостаковича и Вени Дьёркина, а также поэзию Александра Введенского и Ханапи Эбеккуева. Концерт обещает стать интересным сплавом искусств, завлекающим своей оригинальностью и своевременностью.

Ностальгия по театру и современному искусству

В этом концерте мы возвращаемся к воспоминаниям о театре «Площадка 51» и кабаре современного искусства «Нога бомжа». Мы продолжаем исследовать поэтику незначительного и вдохновляемся традициями таких мастеров, как Эрик Сати, Юрий Ханон и Настасья Хрущёва.

Участники концерта

В концерте участвуют выдающиеся артисты:

  • Ярослав Коваленко
  • Владислав Федоров
  • Арина Ефименко
  • Екатерина Виноградова
  • Александра Меньшова
  • Алёна Гулакова
  • Вячеслав Агабеков
  • Илья Измайлов
  • Алексей Боловлёнков
  • Дмитрий Касаткин
  • Екатерина Кулагина
  • Тихон Антонов
  • Концертмейстер камерного оркестра «Дивертисмент» Лидия Коваленко
  • Режиссер и актёр Владимир Антипов
  • Режиссёр Дмитрий Мульков
  • Танцовщица Мария Русинова
  • Актёры Дехиар Гусев и Мария Затынайко
  • Солист театра «Зазеркалье» Сергей Ваганов

Информация для зрителей

Длительность концерта составит 2 часа. Возрастные ограничения: 12+.

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
20:00 от 800 ₽

