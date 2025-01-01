Творческое объединение Mader Nort открывает третий концертно-театральный сезон, представляя новый цикл «незначительных концертов». Этот проект впитает в себя эстетику кабаре с сочетанием музыки, поэзии, театра, танца и конферанса. В данном цикле будут исследоваться уникальные грани современного искусства.
6 сентября пройдет «незначительный концерт №1», где зрители смогут насладиться программой, которая соединяет в себе музыку Дмитрия Шостаковича и Вени Дьёркина, а также поэзию Александра Введенского и Ханапи Эбеккуева. Концерт обещает стать интересным сплавом искусств, завлекающим своей оригинальностью и своевременностью.
В этом концерте мы возвращаемся к воспоминаниям о театре «Площадка 51» и кабаре современного искусства «Нога бомжа». Мы продолжаем исследовать поэтику незначительного и вдохновляемся традициями таких мастеров, как Эрик Сати, Юрий Ханон и Настасья Хрущёва.
В концерте участвуют выдающиеся артисты:
Длительность концерта составит 2 часа. Возрастные ограничения: 12+.