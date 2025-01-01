Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Нежный возраст, или Странная история моей любви
Киноафиша Нежный возраст, или Странная история моей любви

Спектакль Нежный возраст, или Странная история моей любви

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Моноспектакль по мотивам романа Ф. М. Достоевского "Идиот" в Театральном музее

В этом спектакле представлен откровенный монолог Настасьи Филипповны — одной из самых загадочных и притягательных героинь русской литературы, созданной Ф.М. Достоевским. Однако, этот монолог не встречается в оригинальном романе, что делает его еще более уникальным.

Смысловой контекст

Настасья Филипповна делится своими переживаниями о любви к матери, мужчине и миру вокруг. Этот глубокий и эмоциональный рассказ открывает многогранность её души, позволяя зрителям заглянуть в её внутренний мир. Спектакль погружает в атмосферу русской литературы, поднимая важные темы о любви и страданиях.

Интересные факты

  • Спектакль основан на мотивах и образах, которые присутствуют в произведениях Достоевского.
  • Актриса, исполняющая роль Настасьи, провела множество исследований, чтобы максимально точно передать характер героини.
  • Зрители смогут увидеть, как монолог раскрывает тонкости человеческих чувств и отношений.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать свидетелем этой увлекательной интерпретации классической литературы. Спектакль обещает не только захватывающие эмоции, но и глубокие размышления о жизни и любви.

Режиссер
Алексей Янковский
В ролях
Наталья Свешникова

Фотографии

Нежный возраст, или Странная история моей любви Нежный возраст, или Странная история моей любви
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше