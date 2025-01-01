Меню
Нежность на бумаге
Киноафиша Нежность на бумаге

Нежность на бумаге

6+
Возраст 6+

О концерте

Уязвимость: неповторимый вечер с Нежностью на бумаге

21 декабря на сцене театра Ласточка состоится долгожданный концерт группы Нежность на бумаге с программой «Уязвимость». Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех поклонников лиричной музыки.

Что вас ждёт на концерте?

В программе собраны самые трогательные синглы, которые уже успели полюбиться зрителям, а также новые композиции, которые только выйдут в ближайшее время. Зрителей ждёт калейдоскоп эмоций и настроений, переплетённый с максимальной искренностью и качественным звучанием обновлённого состава лайв-бэнда.

Погружение в эмоции

На концерте участники коллектива предложат зрителям коллективно проработать свои страхи и открыться эмоциям. Атмосфера будет непринуждённой, в ней найдётся место юмору и, конечно, любви к человеческому взаимодействию.

Интересные факты о «Нежности на бумаге»

Группа известна своими лирическими текстами и уникальным подходом к созданию музыки, которые позволяют каждому зрителю найти отклик в своём сердце. Музыканты активно экспериментируют с различными стилями, сохраняя при этом свою индивидуальность.

Не упустите возможность стать частью этого уединённого и художественного опыта. Концерт «Уязвимость» — это не просто выступление, это возможность прикоснуться к своей уязвимости и искренне поделиться ею с другими.

Купить билет на концерт Нежность на бумаге

Декабрь
21 декабря воскресенье
19:00
Ласточка Санкт-Петербург, Транспортный пер., 10а
от 1200 ₽

