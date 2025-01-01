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Нежность на бумаге
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Нежность на бумаге

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О концерте/спектакле

Нежность на бумаге в Нижнем Новгороде

8 августа в арт-пространстве Tago Mago пройдет концерт «Нежность на бумаге» в рамках акустического тура. Это уникальная возможность услышать полюбившиеся песни в живом исполнении.

Интимная атмосфера

В этот вечер артистка выйдет на сцену лишь со своей гитарой, создавая атмосферу близости и уюта. Зрители смогут насладиться трогательными и ироничными историями о романтиках, прокрастинаторах и нарциссах. Важно, чтобы сердца зрителей были открыты для этих эмоций.

Время и место

Двери откроются в 19:00, а сам концерт начнется в 20:00. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Интересные факты

Акустические туры становятся все более популярными среди зрителей. Они позволяют артистам создавать более интимные связи со своей аудиторией. Присоединяйтесь к этому атмосферному вечеру и откройте для себя новые грани любимых песен.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 8 августа
Пространство Tago Mago Нижний Новгород, Красная Слобода, 9
19:00 от 800 ₽

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