"Нежность на бумаге" в Екатеринбурге

10 августа в Екатеринбурге на сцене арт-пространства «Палуба» пройдет акустический концерт группы Нежность на бумаге. Это уникальная возможность для поклонников услышать полюбившиеся песни в живом исполнении, в сопровождении лишь гитары и голоса артистки.

Очарование акустического тура

Концерт обещает быть искренним и трогательным. Зрителей ждут ироничные и романтичные истории о прокрастинаторах, нарциссах и других героях повседневной жизни. Каждый сможет найти в этих песнях что-то близкое и родное.

Время и место

Двери открываются в 19:00, а сам концерт начнется в 20:00. Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера!

Интересные факты

Группа Нежность на бумаге известна своим уникальным стилем, сочетая элементы фолка и инди. Их тексты полны глубоких смыслов и эмоций, что делает каждое выступление особенным. Не забудьте взять с собой открытые сердца и готовность подпевать!