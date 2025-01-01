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Нежность на бумаге
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Нежность на бумаге

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О концерте/спектакле

"Нежность на бумаге" в Екатеринбурге

10 августа в Екатеринбурге на сцене арт-пространства «Палуба» пройдет акустический концерт группы Нежность на бумаге. Это уникальная возможность для поклонников услышать полюбившиеся песни в живом исполнении, в сопровождении лишь гитары и голоса артистки.

Очарование акустического тура

Концерт обещает быть искренним и трогательным. Зрителей ждут ироничные и романтичные истории о прокрастинаторах, нарциссах и других героях повседневной жизни. Каждый сможет найти в этих песнях что-то близкое и родное.

Время и место

Двери открываются в 19:00, а сам концерт начнется в 20:00. Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера!

Интересные факты

Группа Нежность на бумаге известна своим уникальным стилем, сочетая элементы фолка и инди. Их тексты полны глубоких смыслов и эмоций, что делает каждое выступление особенным. Не забудьте взять с собой открытые сердца и готовность подпевать!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 10 августа
Арт-пространство «Палуба» Екатеринбург, Гагарина, 8
19:00 от 1000 ₽

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