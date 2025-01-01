Спектакль Нежность эпохи

Музыка и ностальгия: песни советских лет в исполнении Ульяны Ангелевской, Дмитрия Мальцева, Петра Миронова в Подвале Бродячей собаки

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучат песни из репертуара советских «звёзд» эстрады. Ульяна Ангелевская, известная певица и актриса, исполнит произведения таких легенд, как Изабелла Юрьева, Пётр Лещенко, Вадим Козин, Клавдия Шульженко, Леонид Утёсов и Майя Кристаллинская.

О чем будет концерт

«Речь пойдёт о старых пластинках, о поцелуях и объятиях, о чистых сердцах, верящих в равенство и братство, о мужестве и благородстве простых советских людей», — делится Ульяна. Она погрузит зрителей в атмосферу своего детства, когда не было айфонов и банков. Время, когда люди ходили в магазин с вязанными сетками и покупали кефир в стеклянных бутылках, станет фоном для незабываемых мелодий.

Исполнители и музыка

Ульяна Ангелевская с 1996 по 2005 год была артисткой Театра Музыки и Поэзии под руководством Елены Камбуровой. Она является участником и лауреатом множества российских и международных фестивалей актёрской песни. В сопровождении пианиста-виртуоза Дмитрия Мальцева и аккордеониста Петра Миронова, концерт обещает стать настоящим музыкальным событием.

Информация для зрителей

Каждому зрителю, независимо от возраста, необходимо приобретать билет. Продолжительность концерта составит 2,5 часа, с антрактом на 15 минут.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу прошлого и насладиться красивой музыкой, которая согреет ваши сердца!