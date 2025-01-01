Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Нежность эпохи. Концерт-спектакль
Билеты от 1500₽
Киноафиша Нежность эпохи. Концерт-спектакль

Нежность эпохи. Концерт-спектакль

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концерт-спектакль по песням советского ретро

Мы приглашаем вас на удивительный, яркий и трогательный концерт-спектакль, посвященный песням советского ретро. В программе прозвучат знаковые произведения из репертуара «звёзд» эстрады 30-60-х годов: Изабеллы Юрьевой, Петра Лещенко, Вадима Козина, Клавдии Шульженко, Майи Кристалинской, Анны Герман и других.

В этом концерте любимые старые песни будут исполнены в тонкой и бережной интерпретации. Они пробуждают чувство единения с прошлым и дарят атмосферу того особенного времени, когда создавались киношедевры, наполненные добротой, искрящимся юмором и грустью. Это было горькое, но в то же время светлое время, которое оставило свои следы в сердцах многих. Каждая мелодия — это своеобразный плач по ушедшим в великие мировые, но в каждой из них скрывается и улыбка, от которой становится тепло на сердце.

О исполнителях

Идея, режиссура и исполнение принадлежат Улли (Ульяне Ангелевской) — талантливой певице, актрисе, поэту и музыканту. С 1996 по 2005 год она была артисткой Театра Музыки и Поэзии под руководством Елены Камбуровой и является участником и лауреатом различных песенных фестивалей, как на российской, так и на международной сцене.

В сопровождении её выступления на сцене также будет пианист-виртуоз Дмитрий Мальцев, артист Театра Музыки и Поэзии, который привнесет свою музыкальную магию в каждую интерпретацию.

Не упустите возможность погрузиться в мир старых добрых песен и ощутить атмосферу ушедшей эпохи в исполнении профессионалов!

Купить билет на концерт Нежность эпохи. Концерт-спектакль

Помощь с билетами
Ноябрь
13 ноября четверг
19:30
Ex libris Москва, Бобров пер., 6, стр. 1
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Шура. Праздничный концерт
18+
Поп Эстрада
Шура. Праздничный концерт
6 марта в 20:00 Base Club
от 2000 ₽
Rockin' Cellos. Хиты русского рока для 10 виолончелей
6+
Рок Живая музыка
Rockin' Cellos. Хиты русского рока для 10 виолончелей
11 ноября в 19:00 Дом музыки
от 1000 ₽
Виктор Салтыков
18+
Эстрада
Виктор Салтыков
25 марта в 21:00 Petter
от 5500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше