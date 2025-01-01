Нежность эпохи. Концерт-спектакль

Концерт-спектакль по песням советского ретро

Мы приглашаем вас на удивительный, яркий и трогательный концерт-спектакль, посвященный песням советского ретро. В программе прозвучат знаковые произведения из репертуара «звёзд» эстрады 30-60-х годов: Изабеллы Юрьевой, Петра Лещенко, Вадима Козина, Клавдии Шульженко, Майи Кристалинской, Анны Герман и других.

В этом концерте любимые старые песни будут исполнены в тонкой и бережной интерпретации. Они пробуждают чувство единения с прошлым и дарят атмосферу того особенного времени, когда создавались киношедевры, наполненные добротой, искрящимся юмором и грустью. Это было горькое, но в то же время светлое время, которое оставило свои следы в сердцах многих. Каждая мелодия — это своеобразный плач по ушедшим в великие мировые, но в каждой из них скрывается и улыбка, от которой становится тепло на сердце.

О исполнителях

Идея, режиссура и исполнение принадлежат Улли (Ульяне Ангелевской) — талантливой певице, актрисе, поэту и музыканту. С 1996 по 2005 год она была артисткой Театра Музыки и Поэзии под руководством Елены Камбуровой и является участником и лауреатом различных песенных фестивалей, как на российской, так и на международной сцене.

В сопровождении её выступления на сцене также будет пианист-виртуоз Дмитрий Мальцев, артист Театра Музыки и Поэзии, который привнесет свою музыкальную магию в каждую интерпретацию.

Не упустите возможность погрузиться в мир старых добрых песен и ощутить атмосферу ушедшей эпохи в исполнении профессионалов!