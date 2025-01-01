Меню
Нежность. День музыки. Agidel-Orchestra, Кристина Рассадникова, Наталья Кириллова, Евгений Замахаев
Нежность. День музыки. Agidel-Orchestra, Кристина Рассадникова, Наталья Кириллова, Евгений Замахаев

Возраст 12+

О концерте/спектакле

Праздничная программа к Международному дню музыки в филармонии «Триумф»

Частная филармония «Триумф» приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер, посвященный Международному дню музыки. В программе — более 20 произведений разных эпох, которые исполнит талантливое Agidel-Orchestra в сопровождении вокалистов Кристины Рассадниковой, Натальи Кирилловой и Евгения Замахаева.

Музыка, знакомая с первых тактов

В первом отделении концерта зрители смогут насладиться шедеврами европейских и американских композиторов. В этом разделе прозвучат:

  • легендарная мелодия Мишеля Леграна из Шербурских зонтиков,
  • классика «Moon River» Генри Манчини из Завтрака у Тиффани,
  • нежная Love Me Tender в исполнении Элвиса Пресли,
  • кокетливая I Wanna Be Loved by You в интерпретации Мэрилин Монро,
  • гимн французского Сопротивления Non, je ne regret, Эдит Пиаф.

Звучание сердца советской музыки

Во втором отделении концерта зрители услышат знаковые произведения советских композиторов:

  • романтичную «Нежность» и драматичное «Эхо» Александры Пахмутовой,
  • поэтичные «Я тебя никогда не забуду» и «Алиллуя любви» Алексея Рыбникова на стихи Андрея Вознесенского.

Также в программе будут представлены мелодии из классических фильмов, полюбившихся не одному поколению зрителей, такие как Мэри Поппинс, до свидания, Гардемарины, вперёд! и Весёлые ребята.

Исполнители вечера

На сцене выступят:

  • Кристина Рассадникова (басюл),
  • Наталья Кириллова (сопрано),
  • Евгений Замахаев (актер).

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и насладиться этой уникальной программой!

