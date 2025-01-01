Нежность. День музыки. Agidel-Orchestra, Кристина Рассадникова, Наталья Кириллова, Евгений Замахаев

Праздничная программа к Международному дню музыки в филармонии «Триумф»

Частная филармония «Триумф» приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер, посвященный Международному дню музыки. В программе — более 20 произведений разных эпох, которые исполнит талантливое Agidel-Orchestra в сопровождении вокалистов Кристины Рассадниковой, Натальи Кирилловой и Евгения Замахаева.

Музыка, знакомая с первых тактов

В первом отделении концерта зрители смогут насладиться шедеврами европейских и американских композиторов. В этом разделе прозвучат:

легендарная мелодия Мишеля Леграна из Шербурских зонтиков,

классика «Moon River» Генри Манчини из Завтрака у Тиффани,

нежная Love Me Tender в исполнении Элвиса Пресли,

кокетливая I Wanna Be Loved by You в интерпретации Мэрилин Монро,

гимн французского Сопротивления Non, je ne regret, Эдит Пиаф.

Звучание сердца советской музыки

Во втором отделении концерта зрители услышат знаковые произведения советских композиторов:

романтичную «Нежность» и драматичное «Эхо» Александры Пахмутовой,

поэтичные «Я тебя никогда не забуду» и «Алиллуя любви» Алексея Рыбникова на стихи Андрея Вознесенского.

Также в программе будут представлены мелодии из классических фильмов, полюбившихся не одному поколению зрителей, такие как Мэри Поппинс, до свидания, Гардемарины, вперёд! и Весёлые ребята.

Исполнители вечера

На сцене выступят:

Кристина Рассадникова (басюл),

Наталья Кириллова (сопрано),

Евгений Замахаев (актер).

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и насладиться этой уникальной программой!