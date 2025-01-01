Меню
Нежное сердце
Киноафиша Нежное сердце

Спектакль Нежное сердце

Постановка
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
О спектакле

Водевиль в новом свете: уникальный спектакль от Михаила Щепенко

Водевиль, как известно, должен быть веселым, ярким и зажигательным. Зрители ожидают множество песен, танцев и шуток. Однако спектакль, созданный Михаилом Щепенко, выходит за рамки привычного. В нем возникает серьезная и актуальная для сегодняшнего зрителя проблема.

Как сам режиссер говорит: Я не знаю водевиля лучше, чем произведение Соллогуба. В нем присутствует сердечная и нравственная глубина, которой прочие представители этого жанра не отличаются. Нам захотелось поставить его так, чтобы исполнение соответствовало авторскому замыслу.

Преодоление рамок жанра

Вспомним, как уничижительно о водевиле отозвался Николай Гоголь. Труппа Театра русской драмы решила не просто сохранить жанр, но и преодолеть его рамки. Спектакль звучит пронзительно и отнюдь не легковесно.

Музыка и тексты: творческий тандем

Спектакль имеет два авторских голоса. Практически все песни, которые занимают значительную часть постановки, написаны Михаилом Щепенко. Новый текст органично вплетается в классическое полотно Владимира Соллогуба, создавая уникальное театральное произведение.

Приготовьтесь к яркому и эмоциональному спектаклю, где комизм и серьезность встречаются в новом качестве!

Режиссер
Михаил Щепенко
В ролях
Тамара Баснина
Ирина Андреева
Валерия Полякова
Ирина Винокурова

Январь
24 января суббота
19:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽
25 января воскресенье
18:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽
26 января понедельник
19:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽

Фотографии

Нежное сердце Нежное сердце

