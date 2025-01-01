Спектакль Нежное сердце

Водевиль в новом свете: уникальный спектакль от Михаила Щепенко

Водевиль, как известно, должен быть веселым, ярким и зажигательным. Зрители ожидают множество песен, танцев и шуток. Однако спектакль, созданный Михаилом Щепенко, выходит за рамки привычного. В нем возникает серьезная и актуальная для сегодняшнего зрителя проблема.

Как сам режиссер говорит: Я не знаю водевиля лучше, чем произведение Соллогуба. В нем присутствует сердечная и нравственная глубина, которой прочие представители этого жанра не отличаются. Нам захотелось поставить его так, чтобы исполнение соответствовало авторскому замыслу .

Преодоление рамок жанра

Вспомним, как уничижительно о водевиле отозвался Николай Гоголь. Труппа Театра русской драмы решила не просто сохранить жанр, но и преодолеть его рамки. Спектакль звучит пронзительно и отнюдь не легковесно.

Музыка и тексты: творческий тандем

Спектакль имеет два авторских голоса. Практически все песни, которые занимают значительную часть постановки, написаны Михаилом Щепенко. Новый текст органично вплетается в классическое полотно Владимира Соллогуба, создавая уникальное театральное произведение.

Приготовьтесь к яркому и эмоциональному спектаклю, где комизм и серьезность встречаются в новом качестве!