Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Нежданный гость
Киноафиша Нежданный гость

Спектакль Нежданный гость

Постановка
Veritas 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Неожиданный гость в доме Уорвиков

«Дверь открывается, и неожиданный гость входит в дом...» Так начинается напряжённый сюжет детектива Агаты Кристи «Нежданный гость». В этом захватывающем спектакле зрители станут свидетелями мистической атмосферы и сложных человеческих взаимоотношений.

Сюжет и интрига

В поисках правды герой оказывается в центре трагических событий: он становится невольным свидетелем убийства в доме семьи Уорвик. Кто лжёт? Кто кого защищает? Кто виноват в случившемся и понесёт ответственность? Все эти вопросы будут раскрыты в ходе спектакля, который держит зрителей в напряжении до самого конца.

Темы и вопросы

«А вы смогли бы солгать, если это потребуется?» — этот вопрос становится центральным в спектакле. Зрители смогут задуматься о морали, ответственности и природе лжи. Каждый персонаж имеет свои секреты, и не всегда правда оказывается на стороне «добра».

Интересные факты

Спектакль «Нежданный гость» — это не просто театральное представление, но и возможность погрузиться в гениальный мир Агаты Кристи, чей стиль и мастерство создания интриг по-прежнему вдохновляют театралов и любителей детективов. Постановка обещает быть стильной и запоминающейся, с яркими персонажами и неожиданными поворотами сюжета.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного театрального события!

Режиссер
Екатерина Симонова
В ролях
Александра Жданова
Филипп Душин
Евгений Пупышев
Мария Барабаш
Антонина Гришко

Купить билет на спектакль Нежданный гость

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
9 октября четверг
19:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
17 декабря в 16:00 Дворец искусств «Премьера»
от 400 ₽
Proгон
18+
Драма
Proгон
24 сентября в 20:30 Один театр
от 800 ₽
Ночь ее откровений
12+
Комедия Драма
Ночь ее откровений
9 декабря в 19:00 Центральный концертный зал
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше