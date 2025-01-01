Меню
Нездешний вечер
Билеты от 1000₽
Нездешний вечер

Спектакль Нездешний вечер

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Программа-посвящение русской поэзии ХХ века

«Сидели и читали стихи... Вечер был наш...»
Этот вечер посвящён поэзии великих русских поэтов XX века. Программа включает произведения М. Цветаевой, А. Ахматовой, А. Блока, Н. Гумилева, С. Есенина, О. Мандельштама, Б. Ахмадулиной и воспоминания современников, создавая уникальное литературное путешествие по вершинам русской поэзии.

Исполнители и авторы программы
В исполнении лауреатов Всероссийского конкурса и Международных фестивалей Михаила Блыщика и Ларисы Наумкиной, а также Заслуженной артистки России Светланы Потаниной и Народного артиста Чеченской Республики, заслуженного артиста Кабардино-Балкарской республики Павла Тихомирова, зрители смогут услышать стихотворения, наполненные живыми эмоциями и глубокими размышлениями.

Творческая команда
Автор композиции и режиссёр программы — Павел Тихомиров, а музыкальное оформление подготовил Михаил Блыщик. Художник программы — лауреат Всероссийского и Международного фестивалей Ольга Орлова, чьи работы добавляют визуальную глубину и атмосферу к произведениям великих поэтов.

Режиссер
Павел Тихомиров
В ролях
Михаил Блыщик
Лариса Наумкина
Светлана Потанина
Павел Тихомиров

Купить билет на спектакль Нездешний вечер

Октябрь
20 октября понедельник
19:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1000 ₽

