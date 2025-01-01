Спектакль «Нездешний вечер» в Театре Сфера

В начале января 1916 года, в разгар Первой мировой войны, Марина Цветаева переживала сложные времена. В своем стихотворении она описывает атмосферу поэтического вечера, который стал островком души и поэзии среди хаоса войны. В этой связи, новое прочтение спектакля «Нездешний вечер» становится актуальным как никогда.

О спектакле

«Нездешний вечер» — это новая редакция одного из первых спектаклей Екатерины Еланской, поставленного в 1981 году. В основе постановки лежит проза Марины Цветаевой, которая передает чувства и воспоминания о поэтическом вечере 1916 года в Петербурге. Этот вечер стал для Цветаевой символом надежды и утешения в трудные времена.

История создания

В первой редакции спектакля принимали участие известные артисты, такие как Евгений Киндинов, Александр Лазарев, Лилия Толмачева, Михаил Козаков и многие другие. Каждый из них привносил свою уникальную интерпретацию в образ поэта, создавая неповторимую атмосферу вечера.

Современная интерпретация

В 2013 году спектакль вернулся в репертуар театра «Сфера» под управлением Александра Коршунова. Сегодня в нем участвуют как артисты труппы, так и приглашенные актеры, что добавляет свежести и разнообразия в исполнение. Новая редакция обещает не только сохранить дух оригинала, но и представить его в новом свете, актуальном для современного зрителя.

Почему стоит посмотреть?

«Нездешний вечер» — это не просто спектакль, а возможность прикоснуться к поэзии, которая была важной частью жизни многих людей в трудные времена. Атмосфера творчества и глубины чувств, которые передаются через слова Цветаевой, оставят незабываемое впечатление. Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события!