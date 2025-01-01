Меню
Нездешний сад
Драматическая история выдающегося танцора Рудольфа Нуриева в постановке Романа Виктюка
Постановка
Сцена «Мельников» 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Нездешний сад»: дань памяти Рудольфу Нурееву

Много лет назад Роман Виктюк пообещал смертельно больному Рудольфу Нурееву создать спектакль о его жизни. Долгожданный проект воплотился в спектакле «Нездешний сад», который стал трогательным театральным приношением гению танца. Этот спектакль — тонкая и глубокая история о трагической судьбе художника, который был обречен на вечный поиск совершенства.

Философия и стремление к идеалу

«Смысл жизни в стремлении к совершенству», — говорил учитель юному Руди. Он подчеркивал, что для достижения этого идеала нужна не одна жизнь. Однако Руди выбрал путь горения и самопожертвования, стремясь достичь совершенства всего за одну-единственную жизнь.

Перевоплощение и одиночество

В спектакле Виктюк мастерски передает чудо перевоплощения татарского мальчика, одержимого творчеством, в танцующего сверхчеловека. При этом он исследует как сверходиночество этого человека, так и его влияние на мир. Отношения с окружающими показаны через призму временной близости: войти в «круг» главного героя можно лишь ненадолго и только для выполнения своей роли в жизни Рудольфа.

Мать и танец

Сверхчеловек, как показывает спектакль, может быть только одиноким. Исключительное право «держать его душу на руках» принадлежит лишь матери. Именно для нее он и танцевал всю свою жизнь, наполняя каждый свой шаг глубоким смыслом.

Не пропустите уникальную возможность увидеть этот спектакль, который не только расскажет о Нурееве, но и заставит задуматься о вечных ценностях искусства и человеческих отношений.

Режиссер
Роман Виктюк
Роман Виктюк
В ролях
Дмитрий Бозин
Людмила Погорелова
Анна Нахапетова
Анна Нахапетова
Михаил Руденко
Константин Авдеев

Фотографии

