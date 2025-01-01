Спектакль Нездешние вечера: встреча с Дмитрием Бозиным

Нездешний вечер с Дмитрием Бозиным в Театре Елены Камбуровой

В гостях у Елены Антоновны Камбуровой - заслуженный артист России, ведущий актер Театра Романа Виктюка Дмитрий Бозин. Этот вечер обещает стать настоящим праздником театра!

Дмитрий Бозин: мастер перевоплощения

Дмитрий Бозин известен зрителям как один из самых преданных учеников Романа Григорьевича Виктюка. Он сыграл множество ролей в спектаклях великого режиссера, начиная с работы в спектакле «Рогатка» и заканчивая последней постановкой «Отравленная туника». Особенно запоминающейся стала его роль Соланж в легендарных «Служанках», которая уже многие годы вызывает восторг у зрителей.

Многогранный талант

Но творчество Дмитрия не ограничивается только театральными ролями. Актер также известен своими авторскими моноспектаклями и поэтическими программами. Его режиссерские работы впечатляют оригинальностью и яркостью, что делает каждое выступление уникальным.

Приглашение на Нездешний вечер

Зрителям, пришедшим на Нездешний вечер с Дмитрием Бозиным, скучать не придется! Откройте для себя новый мир искусства и насладитесь талантливым исполнением одного из лучших актеров современности.