Спектакль Нездешние вечера: встреча с Дмитрием Бозиным

В гостях у Елены Антоновны Камбуровой - заслуженный артист России, ведущий актер Театра Романа Виктюка Дмитрий Бозин. Этот вечер обещает стать настоящим праздником театра!
Дмитрий Бозин известен зрителям как один из самых преданных учеников Романа Григорьевича Виктюка. Он сыграл множество ролей в спектаклях великого режиссера, начиная с работы в спектакле «Рогатка» и заканчивая последней постановкой «Отравленная туника». Особенно запоминающейся стала его роль Соланж в легендарных «Служанках», которая уже многие годы вызывает восторг у зрителей.
Но творчество Дмитрия не ограничивается только театральными ролями. Актер также известен своими авторскими моноспектаклями и поэтическими программами. Его режиссерские работы впечатляют оригинальностью и яркостью, что делает каждое выступление уникальным.
Зрителям, пришедшим на Нездешний вечер с Дмитрием Бозиным, скучать не придется! Откройте для себя новый мир искусства и насладитесь талантливым исполнением одного из лучших актеров современности.