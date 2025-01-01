Творческий вечер Авангарда Леонтьева в Театре Елены Камбуровой

Театр музыки и поэзии приглашает вас на очередной вечер из цикла «Нездешние вечера», который состоится 30 марта. В этот вечер с вами поделится своим искусством народный артист России Авангард Леонтьев.

Мастер звучащей литературы

Авангард Леонтьев — яркий представитель звучащей литературы. В молодости он подготовил сольные чтецкие программы под руководством выдающегося чтеца и народного артиста СССР Дмитрия Журавлёва. С тех пор его выступления завораживают зрителей, погружая их в мир классической русской литературы.

Программа вечера

На предстоящем вечере прозвучат поэмы великого русского поэта А.С. Пушкина: «Медный всадник» и «Граф Нулин». Эти произведения известны своей глубиной и образностью, они позволят зрителям окунуться в атмосферу пушкинской эпохи.

Не пропустите!

Не упустите возможность насладиться мастерством Авангарда Леонтьева и погрузиться в мир поэзии. Билеты уже в продаже — спешите приобрести их, пока есть возможность!