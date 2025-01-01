Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Нездешние вечера: встреча с Авангардом Леонтьевым
Киноафиша Нездешние вечера: встреча с Авангардом Леонтьевым

Спектакль Нездешние вечера: встреча с Авангардом Леонтьевым

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Творческий вечер Авангарда Леонтьева в Театре Елены Камбуровой

Театр музыки и поэзии приглашает вас на очередной вечер из цикла «Нездешние вечера», который состоится 30 марта. В этот вечер с вами поделится своим искусством народный артист России Авангард Леонтьев.

Мастер звучащей литературы

Авангард Леонтьев — яркий представитель звучащей литературы. В молодости он подготовил сольные чтецкие программы под руководством выдающегося чтеца и народного артиста СССР Дмитрия Журавлёва. С тех пор его выступления завораживают зрителей, погружая их в мир классической русской литературы.

Программа вечера

На предстоящем вечере прозвучат поэмы великого русского поэта А.С. Пушкина: «Медный всадник» и «Граф Нулин». Эти произведения известны своей глубиной и образностью, они позволят зрителям окунуться в атмосферу пушкинской эпохи.

Не пропустите!

Не упустите возможность насладиться мастерством Авангарда Леонтьева и погрузиться в мир поэзии. Билеты уже в продаже — спешите приобрести их, пока есть возможность!

В ролях
Авангард Леонтьев
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше