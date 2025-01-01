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Незамужняя женщина
Киноафиша Незамужняя женщина

Спектакль Незамужняя женщина

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедийная антреприза о жизни обычных людей

Каждая женщина мечтает о том, что в ее жизни произойдет нечто невероятное, способное изменить ее повседневность. В центре сюжета спектакля «Женись на мне, мужик!» — 40-летняя незамужняя Ирина, которая живет с мамой. Жизнь Ирины не отличается яркими событиями, пока к ней не сватается ее начальник Феликс, известный как «маменькин сынок». Однако его ухаживания не отличаются активностью: он уже три года приходит в дом, но о серьёзных намерениях даже не заикается.

Переплетение судеб и мнений

Феликс, лелеющий свои детские комплексы, утверждает, что для него важна лишь духовная связь. Ирина, не испытывая особых чувств к нему, понимает, что пора выходить замуж и рожать детей. Поэтому она начинает имитировать заинтересованность и любовь. Но в вялотекущий роман вмешивается ее мать, Надежда Андреевна. Она переживает за дочь и не упускает возможности высказать свои претензии к потенциальному зятю. «Муж — это нагрузка к ребенку, а твой Феликс — это огромная нагрузка!» — говорит она дочери, пытаясь отговорить ее от этого союза.

Необычная затея матери

Когда Ирина не соглашается с мнением матери, энергичная Надежда Андреевна решает действовать. Она устраивает отчаянный поступок: приводит в их однокомнатную квартиру «мужчину» — забулдыжку из-под гастронома, представляя его своим женихом. Это неожиданное развитие событий приводит к множеству смешных и нелепых ситуаций.

Тонкий юмор и вдохновенная игра актеров

Спектакль наполнен тонким юмором, а игра актеров вдохновляет. Все ситуации, от комичных до трогательных, выглядят искренне и узнаваемо. «Женись на мне, мужик!» — это светлая и добрая комедия, в которой каждый найдет что-то близкое и понятное.

Режиссер
Михаил Мамедов
В ролях
Раиса Рязанова
Анатолий Кащеев
Юрий Чернов
Дмитрий Журавлев
Марина Яковлева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 27 сентября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
18:00 от 1300 ₽

Фотографии

Незамужняя женщина Незамужняя женщина Незамужняя женщина Незамужняя женщина Незамужняя женщина Незамужняя женщина Незамужняя женщина Незамужняя женщина Незамужняя женщина Незамужняя женщина Незамужняя женщина Незамужняя женщина

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