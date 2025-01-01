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Незабываемый джаз Нью-Йорка 40-60-х на открытой панорамной крыше: романтика с видом на Сити
Билеты от 3200₽
Киноафиша Незабываемый джаз Нью-Йорка 40-60-х на открытой панорамной крыше: романтика с видом на Сити

Незабываемый джаз Нью-Йорка 40-60-х на открытой панорамной крыше: романтика с видом на Сити

12+
Возраст 12+
Билеты от 3200₽

О концерте/спектакле

Вечер джазовой романтики на крыше Novotel в Москве

Обычный летний вечер может превратиться в сцену из старого голливудского фильма. Оранжевый закат, город в огнях, бокал в руке — и голос, будто с виниловой пластинки: «Fly Me to the Moon…». На открытой панорамной крыше с видом на сияющий Сити оживут золотые хиты 40–60-х годов — музыка, которая, несмотря на свой возраст, по-прежнему вызывает трепет.

Звучание золотой эпохи

Frank Sinatra, Nat King Cole, Dean Martin, Louis Armstrong и другие легенды джаза наполнят вечер атмосферой винтажного джаз-бара, где-то на Манхэттене. Организаторы Roofevents обещают: будет по-настоящему красиво. Узнайте, что скрывается за нотами, которые звучат, как признание в любви. Roofevents превращают обычный вечер в романтичную кинокартину.

Станьте героем классики

Каждый гость сможет почувствовать себя героем классического фильма, как Холли и Пол из «Завтрака у Тиффани». Вместо витрин Tiffany's — закат над городом и живая музыка. И всё это — не сон, а вечер, который запомнится как лучший момент лета.

Стас Обухов — голос, который завораживает

На сцене выступит Стас Обухов — певец, музыкант и композитор, один из самых харизматичных артистов театра А. Градского. Обладатель роскошного баритона с редкой выразительностью, он создает атмосферу, в которой оживает Голливуд середины XX века — с его роскошью, блеском и чувственной элегантностью. Вдохновляясь манерой Фрэнка Синатры, Тони Беннетта и Дина Мартина, Стас Обухов подарит зрителям незабываемые впечатления.

Не упустите возможность провести вечер в компании великой музыки и чарующей атмосферы. Это событие станет ярким акцентом вашего лета!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
20:00 от 3200 ₽
27 июля
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
19:00 от 3200 ₽

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