Киноафиша Незабываемые мелодии любви

Незабываемые мелодии любви

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Вечер музыки о любви с оркестром «Мастера России»

Готовьтесь к погружению в мир неземных мелодий, созданных во славу любви! В программе оркестра «Мастера России» прозвучат шедевры, которые завоевали сердца людей разных эпох.

Вдохновение великих композиторов

Зрители услышат произведения таких мастеров, как:

  • Сергей Рахманинов
  • Ференц Лист
  • Евгений Дога
  • Фридерик Крейслер
  • Исаак Дунаевский
  • Аарон Цфасман

Также будут исполнены произведения современных композиторов и популярные русские романсы, которые поднимут настроение и заставят задуматься о истинной природе любви.

О дирижере и солистке

Дирижирует вечерем заслуженный артист России Валерий Петров. Уникальную атмосферу концерту придаст лауреат международных конкурсов Ирина Елисеева, которая выступит в качестве солистки. Вместе они создадут музыкальные образы, способные пронести зрителя через времени.

Ведущий вечера

Не пропустите удивительное событие – вечер проведет талантливый актёр театра и кино Александр Кольцов, который подарит зрителям захватывающие моменты и увлекательные истории о музыке и любви.

Приходите и позвольте музыке затянуть себя в мир эмоций и переживаний, который невозможно описать словами!

Расписание

30 августа
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
19:00 от 500 ₽
12 октября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
19:00 от 500 ₽

