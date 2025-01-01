Незабываемые мелодии любви

Вечер музыки о любви с оркестром «Мастера России»

Готовьтесь к погружению в мир неземных мелодий, созданных во славу любви! В программе оркестра «Мастера России» прозвучат шедевры, которые завоевали сердца людей разных эпох.

Вдохновение великих композиторов

Зрители услышат произведения таких мастеров, как:

Сергей Рахманинов

Ференц Лист

Евгений Дога

Фридерик Крейслер

Исаак Дунаевский

Аарон Цфасман

Также будут исполнены произведения современных композиторов и популярные русские романсы, которые поднимут настроение и заставят задуматься о истинной природе любви.

О дирижере и солистке

Дирижирует вечерем заслуженный артист России Валерий Петров. Уникальную атмосферу концерту придаст лауреат международных конкурсов Ирина Елисеева, которая выступит в качестве солистки. Вместе они создадут музыкальные образы, способные пронести зрителя через времени.

Ведущий вечера

Не пропустите удивительное событие – вечер проведет талантливый актёр театра и кино Александр Кольцов, который подарит зрителям захватывающие моменты и увлекательные истории о музыке и любви.

Приходите и позвольте музыке затянуть себя в мир эмоций и переживаний, который невозможно описать словами!