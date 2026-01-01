Спектакль «Незабываемое» в Театре имени В.И. Качалова

В Театре имени В.И. Качалова пройдет спектакль без антракта, который привлекает внимание своей необычной концепцией. На сцене 11 героинь делятся правдой о войне и воспоминаниями о лишениях и невзгодах, живя в эпоху исторических событий.

О спектакле

Режиссер Александр Славутский поставил спектакль на основе документальных материалов. Молодые актрисы, ровесницы тех, чьи голоса они восстанавливают на сцене, ведут разговор со зрителем от первого лица. Каждая из героинь рассказывает о реальных судьбах женщин во время войны, создавая глубокое эмоциональное воздействие.

Истории героинь

Зрителю открываются истории блокады Ленинграда и голода, а также трудовые будни девочек на передовой. В условиях, когда кругом царила боль и слезы, они находили возможность оставаться молодыми и красивыми, шив наряды из парашютов и вещмешков в перерывах между боями. Также на сцене звучат трогательные истории тех, кто остался в тылу и увидел смерть близких.

Место для музыки и поэзии

Спектакль пронизан проникновенной музыкой и поэзией, подчеркивающими его трагическую атмосферу. «Незабываемое» — это не только рассказ о цене, которую заплатил советский народ за победу, но и о невероятной прочности женских судеб в условиях войны.