Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер «Неюбилей», который пройдет в Концертном зале Екатерининского собрания. В программе концерта представлены произведения не только известных, но и современных композиторов.
В качестве солистов выступят лауреаты международных конкурсов:
К выступлению присоединится Камерный оркестр «Дивертисмент» под художественным руководством заслуженного артиста России Ильи Иоффа.
Продолжительность концерта составит 1 час 20 минут без антракта, что делает его идеальным для вечернего выхода.
Не упустите возможность насладиться живой музыкой в одном из самых красивых залов города!