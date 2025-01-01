Неюбилей: Концерт в Концертном зале Екатерининского собрания

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер «Неюбилей», который пройдет в Концертном зале Екатерининского собрания. В программе концерта представлены произведения не только известных, но и современных композиторов.

Программа концерта

Барток: Дивертисмент

Дивертисмент Канчели: Twilight

Twilight Бах: Концерт для двух скрипок

Солисты

В качестве солистов выступят лауреаты международных конкурсов:

Лидия Коваленко (скрипка)

Илья Иофф (скрипка)

Камерный оркестр

К выступлению присоединится Камерный оркестр «Дивертисмент» под художественным руководством заслуженного артиста России Ильи Иоффа.

Длительность и формат

Продолжительность концерта составит 1 час 20 минут без антракта, что делает его идеальным для вечернего выхода.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в одном из самых красивых залов города!