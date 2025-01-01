Меню
#_неюбилей
Киноафиша #_неюбилей

#_неюбилей

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Неюбилей: Концерт в Концертном зале Екатерининского собрания

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер «Неюбилей», который пройдет в Концертном зале Екатерининского собрания. В программе концерта представлены произведения не только известных, но и современных композиторов.

Программа концерта

  • Барток: Дивертисмент
  • Канчели: Twilight
  • Бах: Концерт для двух скрипок

Солисты

В качестве солистов выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Лидия Коваленко (скрипка)
  • Илья Иофф (скрипка)

Камерный оркестр

К выступлению присоединится Камерный оркестр «Дивертисмент» под художественным руководством заслуженного артиста России Ильи Иоффа.

Длительность и формат

Продолжительность концерта составит 1 час 20 минут без антракта, что делает его идеальным для вечернего выхода.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в одном из самых красивых залов города!

Купить билет на концерт

Расписание

20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Санкт-Петербург, 3 октября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 700 ₽

