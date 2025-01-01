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Нейромонах Феофан
Киноафиша Нейромонах Феофан

Нейромонах Феофан

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Праздничные гуляния с Нейромонахом Феофаном в Петербурге

31 июля в 20:00 Roof Place в Санкт-Петербурге приглашает вас на традиционные праздничные гуляния ко Дню рождения Нейромонаха Феофана. Этот уникальный опен-эйр обещает незабываемые впечатления: пение, смех и, конечно, безудержные танцы под музыку драмодея и его верных спутников — диджея Никодима и медведя!

Нейромонах Феофан: 15 лет на сцене

Нейромонах Феофан, артист, скрывающий свою личность под образом старца, стал символом нового слова в музыке. Он привлек внимание широкой аудитории, завоевав сердца любителей электронной музыки, поклонников рока, а также самых маленьких зрителей. В 2024 году проект отметит 15-летие, за которое он вырастил целое поколение слушателей, теперь приходящих на его концерты семьями.

Уникальное звучание и разнообразие творчества

Нейромонах Феофан предлагает самобытное и узнаваемое звучание, которое сочетает в себе энергичный drum & bass, мелодичность русских народных мотивов и красивый глубокий вокал. За годы существования проект выпустил четыре полноценных альбома, серию мини-альбомов, несколько EP, live-альбомов и синглов. Его музыка собрала сотни миллионов прослушиваний на стриминговых платформах и видео-хостингах, а концерты проходят на крупнейших площадках страны и за ее пределами.

Атмосфера единства и веселья

Концерты Нейромонаха Феофана — это не просто шоу на сцене, но и праздник для всей аудитории. Гости наряжаются в народные костюмы, становясь частью неповторимой атмосферы. Массовые забавы создают ощущение единения даже среди незнакомых людей.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события! Убедитесь сами 31 июля в питерском пространстве Roof Place на Васильевском острове!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Roof Place Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, Культурный квартал «Брусницын», крыша
20:00 от 3000 ₽

Фотографии

Нейромонах Феофан

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