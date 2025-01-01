Меню
Нейромонах Феофан. Большой концерт по заявкам
Нейромонах Феофан. Большой концерт по заявкам

16+
Возраст 16+

О концерте

Энергия русского лубка: концерт «Нейромонаха Феофана» в Санкт-Петербурге

Готовьтесь к уникальному музыкальному событию! Концерт «Нейромонах Феофан» объединяет энергичный драм-н-бейс и элементы русского лубка, создавая неповторимую атмосферу.

О проекте

Фронтмен группы, загадочный монах в балахоне, удивит зрителей исполнением на микрофоне и балалайке. Его выступление обещает быть ярким и запоминающимся. На сцене его поддерживает диджей в льняной рубахе, который добавляет динамики каждой композиции.

Уникальные элементы

Необычным акцентом концерта является участие огромного медведя, что само по себе становится завораживающим зрелищем. Это сочетание русской культурной символики и современной музыки создает поистине увлекательное представление.

Не упустите шанс!

Если вы ищете новое звучание и хотите насладиться оригинальным шоу, не пропустите этот концерт. «Нейромонах Феофан» — это возможность увидеть и услышать нечто, что останется в вашей памяти надолго.

Декабрь
13 декабря суббота
20:00
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
от 2500 ₽

Нейромонах Феофан. Большой концерт по заявкам

