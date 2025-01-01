Меню
#NEWYEARGALA / #НОВЫЙГОДГАЛА
Киноафиша #NEWYEARGALA / #НОВЫЙГОДГАЛА

Спектакль #NEWYEARGALA / #НОВЫЙГОДГАЛА

Постановка
Театр им. Наталии Сац 6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+
О спектакле

Гала-балет на Малой сцене театра имени Наталии Сац

Гала-балет на Малой сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац — это праздничный вечер, наполненный изысканными фрагментами из знаменитых балетов. В программе: произведения Игоря Стравинского, Петра Ильича Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна.

Программа вечера

Зрители смогут насладиться яркими номерами из таких шедевров, как «Петрушка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Шахерезада». Особым событием станет премьера картины «Сон» из балета Л. Минкуса «Дон Кихот», поставленная в хореографии М. Петипа и К. Симонова.

Кирилл Симонов и его авторское видение

Артисты балетной труппы под руководством известного хореографа и постановщика Кирилла Симонова исполнят хиты хореографического репертуара театра. Это авторский концерт-спектакль, который прекрасно подходит как знатокам балета, так и тем, кто только начинает исследовать этот удивительный мир.

Для всей семьи

Концерт-спектакль ориентирован на зрителей от шести лет и старше, что делает его идеальным мероприятием для семейного отдыха. Уникальная авторская хореография и разнообразие классических произведений привлекут внимание зрителей всех возрастов.

Декабрь
Январь
30 декабря вторник
19:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2000 ₽
31 декабря среда
12:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2000 ₽
16:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2000 ₽
11 января воскресенье
13:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2000 ₽

