Спектакль #NEWYEARGALA / #НОВЫЙГОДГАЛА

Гала-балет на Малой сцене театра имени Наталии Сац

Гала-балет на Малой сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац — это праздничный вечер, наполненный изысканными фрагментами из знаменитых балетов. В программе: произведения Игоря Стравинского, Петра Ильича Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна.

Программа вечера

Зрители смогут насладиться яркими номерами из таких шедевров, как «Петрушка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Шахерезада». Особым событием станет премьера картины «Сон» из балета Л. Минкуса «Дон Кихот», поставленная в хореографии М. Петипа и К. Симонова.

Кирилл Симонов и его авторское видение

Артисты балетной труппы под руководством известного хореографа и постановщика Кирилла Симонова исполнят хиты хореографического репертуара театра. Это авторский концерт-спектакль, который прекрасно подходит как знатокам балета, так и тем, кто только начинает исследовать этот удивительный мир.

Для всей семьи

Концерт-спектакль ориентирован на зрителей от шести лет и старше, что делает его идеальным мероприятием для семейного отдыха. Уникальная авторская хореография и разнообразие классических произведений привлекут внимание зрителей всех возрастов.