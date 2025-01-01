Меню
Киноафиша Newslp

Newslp

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт «Душевные и любимые песни» в клубе Типография

Приглашаем вас на уникальный концерт «Душевные и любимые песни», который состоится в клубе Типография. Это событие наполнено музыкальной атмосферой и теплом, которые подарят молодые и талантливые исполнители.

Зачем прийти на концерт?

Концерт — это не просто возможность насладиться музыкой. Это шанс окунуться в мир любимых мелодий, которые знакомы каждому из нас. Молодые исполнители представят как известные хиты, так и авторские композиции, наполненные эмоциями и смыслом.

Что ожидать от выступления?

Вы сможете услышать разнообразные жанры: от романтических баллад до зажигательных ритмов. Каждый номер — это маленькая история, рассказанная через музыку. Не упустите возможность поддержать начинающих артистов, которые со страстью делятся своим творчеством.

Информация о месте проведения

Клуб Типография известен своей уютной атмосферой и отличной акустикой. Здесь вы сможете комфортно насладиться выступлением, а также пообщаться с другими любителями музыки.

Когда и где?

Концерт состоится в ближайшую пятницу. Начало в 19:00. Убедитесь, что вы пришли заранее, чтобы занять лучшие места и настроиться на волну музыкального вдохновения.

Не пропустите этот вечер, полный эмоций и музыки. Мы ждем вас на концерте «Душевные и любимые песни»!

Расписание

В других городах

Новосибирск, 10 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
21:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Летник. Фестиваль авторской музыки
16+
Живая музыка
Летник. Фестиваль авторской музыки
31 августа в 20:00 Типография
от 400 ₽
18+
Кавер
Кавер-пати группировки Ленинград с Рви меха оркестром!
12 сентября в 21:30 Бродячая собака
от 800 ₽
Горшенев. Юбилейный тур
12+
Рок
Горшенев. Юбилейный тур
16 марта в 19:00 КК им. Маяковского
от 2500 ₽
