Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
New Year Hits. Новогодняя классика и джаз при свечах
Билеты от 2800₽
Киноафиша New Year Hits. Новогодняя классика и джаз при свечах

New Year Hits. Новогодняя классика и джаз при свечах

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте

Рождественский джаз: волшебные мелодии праздника

Новый год — пора чудес и счастливых мгновений. В воздухе витает праздничная атмосфера: весёлое оживление и радостные ожидания. Звучат чарующие мелодии Рождества, многие из которых пришли в Старый Свет из Нового и стали неотъемлемой частью церемонии праздника.

Приглашаем на музыкальное событие

Приглашаем вас насладиться уникальным Рождественским музыкальным событием, которое наполнит ваши сердца радостью и теплом. В этом спектакле вы услышите захватывающие ритмы джаза, создающие неповторимую праздничную атмосферу.

Очаровательные мелодии и праздничный настрой

Каждое произведение, которое прозвучит на концерте, привнесёт в ваш вечер искренние эмоции и зарядит вдохновением. Джазовые интерпретации известных рождественских песен создадут удивительное сочетание традиций и современных музыкальных тенденций.

Не упустите возможность

Не упустите возможность стать частью этого волшебного музыкального события! Убедитесь, что этот вечер станет незабываемым, а атмосфера Рождества останется с вами надолго.

Купить билет на концерт New Year Hits. Новогодняя классика и джаз при свечах

Помощь с билетами
Январь
3 января суббота
20:30
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 2800 ₽

В ближайшие дни

Александр Ф. Скляр и Ва-банкъ
6+
Джаз
Александр Ф. Скляр и Ва-банкъ
28 декабря в 19:00 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 2500 ₽
Елка для взрослых!
16+
Вечеринка
Елка для взрослых!
25 декабря в 19:00 Останкино
от 1000 ₽
Blues & Soul Jam
12+
Блюз Соул
Blues & Soul Jam
14 января в 20:00 Jam Club
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше