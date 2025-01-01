New Year Golden Blues

Концерт Golden Blues в Jam club

В Jam club на улице Сретенка, дом 11, пройдет выступление коллектива Golden Blues. В составе группы — Алексей Соловьёв, Елена Шери, Ярослав Писарев и Макс.

Уникальный стиль

Golden Blues известен своей авторской музыкой, которая сочетает элементы блюза, джаза и хип-хопа в уникальном стиле «харп-хоп». Алексей Соловьёв, обладающий более чем двадцатилетним стажем в этом жанре, использует губную гармошку как основной инструмент, что делает их звучание неповторимым.

Для любителей блюза

Концерт обещает быть интересным и познавательным для всех ценителей блюза и импровизационной музыки. Не упустите возможность насладиться живым исполнением и атмосферой, которую создаст этот талантливый коллектив.