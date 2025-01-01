Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
New Stand Up
Киноафиша New Stand Up

New Stand Up

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Филиал Комедии представляет: «Stand Up: Новые шутки»

Приготовьтесь к незабываемой вечеринке смеха! На сцене «Stand Up: Новые шутки» комики из Казани представляют свои новейшие номера, которые вскоре станут основой их концертных программ. Это не просто шоу, это настоящая лаборатория комедии, где рождаются свежие шутки, готовые вызвать шквал смеха!

Что ожидать от шоу

Каждое выступление проходит в атмосфере полной свободы и импровизации. Зрители могут ожидать динамичное и необычное представление, в которое протестированы новейшие шутки и комедийные идеи. Шоу всегда наполнено беспечностью и энергией, что делает его уникальным.

Преимущества посещения

Купив билеты на «Stand Up: Новые шутки», вы гарантируете себе вечер, наполненный радостью и позитивом. Это возможность не только насладиться искусством комедии, но и стать частью творческого процесса. Помните: здесь комедия действительно рождается!

Не упустите шанс провести замечательный вечер в компании талантливых комиков и хорошего настроения!

Купить билет на концерт New Stand Up

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
6 октября понедельник
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 350 ₽
7 октября вторник
19:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 350 ₽
8 октября среда
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 350 ₽
13 октября понедельник
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 350 ₽
14 октября вторник
19:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 350 ₽
15 октября среда
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 350 ₽
20 октября понедельник
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 350 ₽
21 октября вторник
19:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 350 ₽
22 октября среда
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 350 ₽
27 октября понедельник
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 350 ₽
28 октября вторник
19:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 350 ₽
29 октября среда
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 350 ₽

В ближайшие дни

Шоу Женский стендап
18+
Юмор
Шоу Женский стендап
18 апреля в 19:00 Казань Экспо
от 2000 ₽
Гузель Уразова. Кабатланмас
6+
Эстрада
Гузель Уразова. Кабатланмас
1 ноября в 15:00 Культурно-спортивный комплекс «Уникс»
от 1200 ₽
Данир Сабиров. Песец булырга тиеш
6+
Юмор Эстрада
Данир Сабиров. Песец булырга тиеш
31 января в 17:00 Культурно-спортивный комплекс «Уникс»
от 1250 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше