New Orleans Dreamers Игоря и Полины Ямпольских

Начало начал. Мечтатели Нового Орлеана в клубе Алексея Козлова

Игорь и Полина Ямпольские приглашают вас на уникальный концерт-путешествие в колыбель джаза — в мир, где начинается современная музыка. Программа «Начало начал. Мечтатели Нового Орлеана» предлагает зрителям погрузиться в атмосферу, полную творческой свободы, житейской мудрости и магии.

Музыка и танец

Во время концерта вы станете свидетелями впечатляющих ритмов марширующих ансамблей и секонд-лайна. Игровое мамбо и яркие импровизации будут сопровождаться захватывающим конферансом. Талантливые артисты продемонстрируют виртуозное исполнение тэп-денса — одного из самых музыкальных форм танца на свете.

Творческий путь дуэта

Игорь и Полина Ямпольские — не только джазовые музыканты, но и талантливые танцовщики. Как дуэт они начали свой творческий путь в 2012 году, перенимая мастерство друг у друга. Полина отвечает за хореографию, а Игорь — за ритмы, создавая уникальное сочетание музыки и движения.

Оба артиста хорошо известны в джазовой среде благодаря своему проекту «BO’Jazz Band» и активно преподавали свинговые танцы и музыку. Их беззаветная любовь к джазу соединяет традиции прошлого и современные веяния.

Состав исполнителей

На сцене вместе с Игорем и Полиной выступят:

Максим Ляпин — саксофон

Антон Гимазетдинов — тромбон

Григорий Иванов — рояль

Станислав Черемушкин — туба

Погрузитесь в мир новоорлеанских индейских традиций, ароматов французской кухни и блеска карнавала Марди Гра вместе с Игорем и Полиной Ямпольскими. Не пропустите это удивительное событие, где джаз оживёт на сцене невероятными ритмами!