Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
New Orleans Dreamers Игоря и Полины Ямпольских
Билеты от 1200₽
Киноафиша New Orleans Dreamers Игоря и Полины Ямпольских

New Orleans Dreamers Игоря и Полины Ямпольских

12+
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Начало начал. Мечтатели Нового Орлеана в клубе Алексея Козлова

Игорь и Полина Ямпольские приглашают вас на уникальный концерт-путешествие в колыбель джаза — в мир, где начинается современная музыка. Программа «Начало начал. Мечтатели Нового Орлеана» предлагает зрителям погрузиться в атмосферу, полную творческой свободы, житейской мудрости и магии.

Музыка и танец

Во время концерта вы станете свидетелями впечатляющих ритмов марширующих ансамблей и секонд-лайна. Игровое мамбо и яркие импровизации будут сопровождаться захватывающим конферансом. Талантливые артисты продемонстрируют виртуозное исполнение тэп-денса — одного из самых музыкальных форм танца на свете.

Творческий путь дуэта

Игорь и Полина Ямпольские — не только джазовые музыканты, но и талантливые танцовщики. Как дуэт они начали свой творческий путь в 2012 году, перенимая мастерство друг у друга. Полина отвечает за хореографию, а Игорь — за ритмы, создавая уникальное сочетание музыки и движения.

Оба артиста хорошо известны в джазовой среде благодаря своему проекту «BO’Jazz Band» и активно преподавали свинговые танцы и музыку. Их беззаветная любовь к джазу соединяет традиции прошлого и современные веяния.

Состав исполнителей

На сцене вместе с Игорем и Полиной выступят:

  • Максим Ляпин — саксофон
  • Антон Гимазетдинов — тромбон
  • Григорий Иванов — рояль
  • Станислав Черемушкин — туба

Погрузитесь в мир новоорлеанских индейских традиций, ароматов французской кухни и блеска карнавала Марди Гра вместе с Игорем и Полиной Ямпольскими. Не пропустите это удивительное событие, где джаз оживёт на сцене невероятными ритмами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 сентября
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
20:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
18+
Джаз
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
7 сентября в 14:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
6+
Классическая музыка
Знакомство с органом. Екатерина Гецелева
5 октября в 13:00 Концертный зал «Зарядье»
от 400 ₽
Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
18+
Юмор
Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
12 октября в 18:00 Arma Lounge
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше