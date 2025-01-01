Меню
New Life Brass – Рок и медные трубы
Билеты от 700₽
Киноафиша New Life Brass – Рок и медные трубы

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Неповторимый рок на духовых инструментах

Дорогие друзья! Все слышали, как звучит рок… А теперь представьте, что он прозвучит на трубах, валторне, тромбоне, тубе и, конечно же, ударных инструментах!

Брасс-квинтет приглашает вас на необычный концерт-урок, где рок-музыка встречается с мощью духовых инструментов. Музыканты расскажут и сыграют главные хиты от зарождения рока до современных исполнителей!

Программа концерта

В программе:

  • Elvis Presley
  • The Beatles
  • Deep Purple
  • Ozzy Osbourne
  • Queen
  • AC/DC
  • Nirvana
  • The White Stripes
  • и другие!

Об ансамбле New Life Brass

New Life Brass – ансамбль медных духовых инструментов, созданный в 2009 году. Он был награжден премией правительства Москвы "За лучший реализованный проект" в 2014 году. Каждое выступление ансамбля – это яркое и запоминающееся событие.

Мы с нетерпением ждем вас на нашем концерте!

Купить билет на концерт New Life Brass – Рок и медные трубы

Декабрь
15 декабря понедельник
19:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
от 700 ₽

