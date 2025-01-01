New Life Brass – Рок и медные трубы

Неповторимый рок на духовых инструментах

Дорогие друзья! Все слышали, как звучит рок… А теперь представьте, что он прозвучит на трубах, валторне, тромбоне, тубе и, конечно же, ударных инструментах!

Брасс-квинтет приглашает вас на необычный концерт-урок, где рок-музыка встречается с мощью духовых инструментов. Музыканты расскажут и сыграют главные хиты от зарождения рока до современных исполнителей!

Программа концерта

В программе:

Elvis Presley

The Beatles

Deep Purple

Ozzy Osbourne

Queen

AC/DC

Nirvana

The White Stripes

и другие!

Об ансамбле New Life Brass

New Life Brass – ансамбль медных духовых инструментов, созданный в 2009 году. Он был награжден премией правительства Москвы "За лучший реализованный проект" в 2014 году. Каждое выступление ансамбля – это яркое и запоминающееся событие.

Мы с нетерпением ждем вас на нашем концерте!