New Life Brass – Рок и медные трубы

Дорогие друзья! Все слышали, как звучит рок… А теперь представьте, что он прозвучит на трубах, валторне, тромбоне, тубе и, конечно же, ударных инструментах!
Брасс-квинтет приглашает вас на необычный концерт-урок, где рок-музыка встречается с мощью духовых инструментов. Музыканты расскажут и сыграют главные хиты от зарождения рока до современных исполнителей!
В программе:
New Life Brass – ансамбль медных духовых инструментов, созданный в 2009 году. Он был награжден премией правительства Москвы "За лучший реализованный проект" в 2014 году. Каждое выступление ансамбля – это яркое и запоминающееся событие.
Мы с нетерпением ждем вас на нашем концерте!