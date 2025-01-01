New Centropezn Jazz Quartet во дворике Д30

Летние джазовые вечера в Ростове-на-Дону

Лето уже зажигает вовсю, и самое время насладиться живой музыкой в уютной атмосфере ростовского дворика. Джаз-клуб Эссе совместно с перформативным пространством Д30 представляет уникальный проект «Лето. Город. Джаз».

New Centropezn Jazz Quartet

На сцене выступит New Centropezn Jazz Quartet, в состав которого входят:

Арам Рустамянц – фортепиано,

Андрей Мачнев – саксофон,

Виталий Перов – бас,

Григорий Дерацуев – ударные.

Этот квартет на протяжении 30 лет радует слушателей своим уникальным стилем, гармонично сочетая лучшие традиции джаза с собственными творческими находками. Непредсказуемый синтез идей, великолепное чувство ансамбля и мощная энергетика – вот, что отличает их выступления.

Репертуар и достижения

В репертуаре квартета — разнообразные музыкальные стили: от классического и бразильского джаза до фанк-композиций и авторских произведений, впитывающих элементы народной музыки. Они выпустили четыре CD с собственными композициями, среди которых:

Breath-taking Breeze (1998),

Next Step (2003),

Jazz Fairyland (2007),

We are 20 (2008).

В 1995 году квартет стал инициатором создания первой в России специализированной Детской джазовой школы им. Кима Назаретова в Ростове-на-Дону. Квартет активно гастролирует как в России, так и за границей, участвуя в международных джазовых фестивалях, таких как Ubud Village Jazz Festival в Индонезии и Ростовский джаз приглашает.

Творческий портрет музыкантов

New Centropezn Jazz Quartet заслужил высокую репутацию среди слушателей и критиков. Пианист Арам Рустамянц демонстрирует удивительную изобретательность в соло, а Виталий Перов выделяется виртуозным исполнением, быстро переходя с бас-гитары на контрабас. Барабанщик Григорий Дерацуев всегда удивляет публику своим непредсказуемым стилем игры, а саксофонист Андрей Мачнев привносит жизнерадостность и креативность в собственные композиции.

Не упустите возможность насладиться живым звучанием джаза в исполнении великих музыкантов и погрузиться в атмосферу летнего вечера в Ростове-на-Дону!