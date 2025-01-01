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New Blood Big Band
Билеты от 2000₽
Киноафиша New Blood Big Band

New Blood Big Band

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Новый взгляд на джаз: New Blood Big Band в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на незабываемый вечер в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке, где 7 ноября пройдет выступление New Blood Big Band. Этот уникальный оркестр представляет собой смелое и вызывающее смешение стилей, которое разрывает привычные рамки джазовой музыки.

Смелый эксперимент

New Blood Big Band — это не просто оркестр, а яркое и агрессивное джаз-роковое комбо. Музыканты, собравшиеся в этом коллективе, игнорируют устоявшиеся стандарты и предлагают зрителям совершенно новый опыт. Их музыка сочетает элементы классического джаза с современными рок-ритмами, создавая уникальное звучание.

Почему стоит посетить?

Выступление New Blood Big Band обещает стать настоящим событием для любителей живой музыки. Это шанс увидеть, как традиции джаза могут быть переосмыслены и адаптированы к современным музыкальным течениям. Кроме того, вечер в джаз-клубе Игоря Бутмана — это всегда атмосфера творчества и вдохновения, где каждый найдет что-то особенное для себя.

Не упустите возможность!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального эксперимента! Билеты на концерт уже в продаже, и количество мест ограничено. Присоединяйтесь к нам на Таганке и насладитесь магией джазовой музыки в новом звучании!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

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