Спектакль «Невысказанная любовь» по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта

В Театральной Долине представят спектакль по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта. В центре сюжета — лауреат Нобелевской премии, который решает дать интервью провинциальному журналисту на необитаемом острове. Вскоре этот визит превращается в детективное расследование, а между мужчинами разгорается спор о любви и преданности.

«Невысказанная любовь» — это мелодрама с психологическими поворотами. Два героя с противоположными взглядами на отношения сталкиваются из-за одной женщины. Это история о том, как разные подходы к любви могут приводить к неожиданным последствиям.

Персонажи и исполнители

Абель Знорко — Кирилл Ульянов

Эрик Ларсен — Валентин Воробьев

Команда постановки