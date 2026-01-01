Оповещения от Киноафиши
Невысказанная любовь
Киноафиша Невысказанная любовь

Спектакль Невысказанная любовь

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Невысказанная любовь» по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта

В Театральной Долине представят спектакль по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта. В центре сюжета — лауреат Нобелевской премии, который решает дать интервью провинциальному журналисту на необитаемом острове. Вскоре этот визит превращается в детективное расследование, а между мужчинами разгорается спор о любви и преданности.

«Невысказанная любовь» — это мелодрама с психологическими поворотами. Два героя с противоположными взглядами на отношения сталкиваются из-за одной женщины. Это история о том, как разные подходы к любви могут приводить к неожиданным последствиям.

Персонажи и исполнители

  • Абель Знорко — Кирилл Ульянов
  • Эрик Ларсен — Валентин Воробьев

Команда постановки

  • Режиссер — Людмила Никитина
  • Художник по костюмам — Анастасия Панфилова
  • Художник по свету — Мария Колоколова

Купить билет на спектакль Невысказанная любовь

Март
Апрель
10 марта вторник
19:30
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 2200 ₽
31 марта вторник
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 2200 ₽
25 апреля суббота
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 2200 ₽

