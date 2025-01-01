Меню
Невысказанная любовь
Киноафиша Невысказанная любовь

Спектакль Невысказанная любовь

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Детективная мелодрама по пьесе Шмитта в Театральной Долине

В Театральной Долине состоится спектакль по пьесе Эрик-Эмманюэля Шмитта, лауреата Нобелевской премии по литературе. В центре сюжета — визит провинциального журналиста к известному писателю, который быстро превращается в увлекательное расследование.

Любовь и преданность

Любовная линия пролегает через всю историю, раскрывая два диаметрально противоположных взгляда на эти важные темы. Спектакль предлагает зрителям не только увлекательный детектив, но и глубокие размышления о природе чувств и преданности.

Психологические повороты

Мелодрама полна неожиданных психологических поворотов, которые не оставят равнодушным даже самого опытного зрителя. Этот спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит богатство драматургии и сложность человеческих отношений.

Не упустите возможность увидеть это уникальное произведение театрального искусства. Приходите насладиться напряжённым сюжетом и яркими персонажами, которые заставят вас переосмыслить привычные представления о любви и доверии.

Купить билет на спектакль Невысказанная любовь

Декабрь
Январь
12 декабря пятница
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 2500 ₽
7 января среда
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 2500 ₽
15 января четверг
19:30
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 2500 ₽

Фотографии

Невысказанная любовь Невысказанная любовь Невысказанная любовь Невысказанная любовь Невысказанная любовь Невысказанная любовь Невысказанная любовь

