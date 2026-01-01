Спектакль о мужестве и памяти

«Невыплаканные слезы» — это проникновенная театральная поэма, созданная на основе «Фронтовых дневников» Эфенди Капиева. Пьеса основана на реальных событиях, пережитых автором — военным корреспондентом, который не только отражал в своих записках ужасы войны, но и сражался пером против фашизма. Капиев запечатлел в своих дневниках мужество и героизм солдат и командиров, защищавших Родину на Северном Кавказе.

Режиссёрский замысел

Автор и режиссёр постановки Ислам Казиев переносит зрителя в годы Великой Отечественной войны, воссоздавая на сцене образ не только бойца, но и писателя. Перед нами разворачивается история героических поступков простых людей, для которых война стала тяжёлым испытанием, но не сломила их дух. Это люди разных национальностей, объединившиеся перед лицом общей угрозы и показавшие настоящий патриотизм.

Память о сыне Дагестана

Спектакль рассказывает не только о событиях войны, но и о самом Эфенди Капиеве — талантливом писателе, чьи рассказы стали бессмертными свидетельствами подвига советских людей. Пьеса напоминает нам о яркой и короткой жизни этого человека, сына Дагестана, чья творческая и гражданская позиция оставила глубокий след в истории республики и всей страны.

Приглашаем окунуться в историю через воспоминания о мужестве и подвиге наших предков.