Переписка великих поэтов: Цветаева и Пастернак

Она в Берлине, он — в Москве. Она — Марина Цветаева, он — Борис Пастернак. Это история их переписки, длившейся 14 лет (1922-1936 гг.). Более восьмидесяти писем Бориса Пастернака к Марине Цветаевой и столько же её писем к нему. Это уникальный роман в письмах, вряд ли похожий на что-либо в мировой литературе. Здесь нет бытоописаний, только обнажённые чувства: стихи, страсть, поэзия и любовь.

Световой ливень и ожог сердца

Цветаева называла стихи Пастернака «световым ливнем», их общение — это не просто письма, это — ожог сердца. Их переписка — погружение в самые потаённые глубины чувств, где две бесконечно родственные души разобщены расстояниями и политическими границами, но они остаются неразрывно связанными.

Спектакль как пронзительный диалог

Режиссер Валерия Болдырева говорит о спектакле: «Вы не увидите голой читки писем. Вся переписка от начала до конца соткана в пронзительный диалог людей, находящихся далеко друг от друга, но в то же время в этот период ближе и роднее не было никого в их иррациональном мире». В камерной атмосфере особенно тонко ощущается вся гамма чувств, от возвышенной любви и вдохновения до бытовых перепалок.

История любви поэтов в стихах и музыке

На высоком градусе актёры расскажут историю любви поэтов их языком. Зрители услышат множество великих стихотворений, сопровождаемых уникальным музыкальным сопровождением. Позвольте себе погрузиться в волшебную атмосферу, чтобы оторваться от всего мирского и побывать в этом поэтическом полёте.