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Невский проспект
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Невский проспект

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Возраст 18+

О концерте

ЛенинградШоу: трибьют проекта «Ленинград»

Приготовьтесь к настоящему музыкальному событию! Шоу «Ярче звезд на ТНТ» представляет детальную реконструкцию концертного звучания и атмосферы грандиозной группы «Ленинград». Это будет вечер, пропитанный энергией и драйвом, который не оставит равнодушным ни одного зрителя!

Музыка и атмосфера

На сцене вас встретят девять профессиональных музыкантов, среди которых выделяется мощная духовая секция из четырех участников. Их совместное исполнение хитов «Ленинграда» создаст уникальное звучание, способны зажечь зал во время каждого номера.

Незабываемые образы

Яркие костюмы и регулярно меняющиеся образы артистов добавят визуального разнообразия к программе. Харизматичный солист, в сочетании с обворожительной вокалисткой, создадут удивительное шоу, заставляющее зрителей улыбаться и танцевать.

Опыт и качество

Данная программа - результат восьми лет успешной работы и более пятисот концертов в клубах и на корпоративных мероприятиях. Музыканты могут похвастаться не только отменным мастерством, но и умением создать ту самую атмосферу безумия, ради которой стоит прийти на концерт.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего музыкального балагана! Вас ждет незабываемый вечер, полный эмоций и заряда позитива!

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Январь
4 января понедельник
18:00
Куйбышев Самара, Куйбышева, 128а
от 1100 ₽

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