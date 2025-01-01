Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Невольницы
Билеты от 500₽
Киноафиша Невольницы

Спектакль Невольницы

Постановка
Театр Сатиры 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Ироничная комедия об отношениях по А. Н. Островскому

Необычная сценография, масштаб постановки, дуальность персонажей, где отрицательные герои становятся героями положительными (и наоборот), блестящий актерский состав и актуальный сюжет — настоящая психологическая драма по одноименной пьесе Островского.

Актуальность пьесы спустя 140 лет
Комедия, написанная 140 лет назад, до сих пор не теряет актуальности: старый, но богатый муж, молодая, но скучающая жена. На противостоянии мужского и женского, нравственности и распущенности, богатства и нищеты Островский выстраивает вечный сюжет о любви, выборе и чести.

Любовь и выбор в «золотой клетке»
Противоречивая история любви в «золотой клетке» и узнаваемые типажи, ведущие между собой эмоциональные битвы. Главная героиня становится заложницей своего чувства: она замужем, но влюблена в другого. Однако тот, кого она выбрала, ее не выбирал и оказался заложником этой страсти.

Переворот в характерах персонажей
На кону не только будущее героини, на кону честь законного мужа. С каждой минутой действия характеры героев переворачиваются, будто игральные карты, демонстрируя свою истинную масть. Деспот и тиран оказывается любящим и все прощающим мужем. Возлюбленный — меркантильным и хитрым человеком. А главная героиня — инфантильной капризной барышней, бунт которой — лишь обманчивая попытка обретения свободы, с которой она не знает, что делать.

Особенности режиссерского подхода
Здесь нет второстепенных ролей, и каждый артист воплощает важный для истории образ. Эту особенность подчеркивает уникальный режиссерский ход: ни один актер не уходит со сцены в течение всей постановки.

 

Режиссер
Михаил Мокеев
В ролях
Андрей Анкудинов
Любовь Козий
Игорь Лагутин
Валерий Гурьев
Инна Лясковец

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 500 ₽
11 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 500 ₽
25 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Невольницы Невольницы Невольницы Невольницы Невольницы Невольницы

В ближайшие дни

Роман
16+
Премьера Драма
Роман
2 октября в 19:00 Театр Российской Армии
от 800 ₽
В гостях у Бабы-яги
6+
Детский
В гостях у Бабы-яги
28 июля в 12:00 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Унесенные Голливудом
16+
Комедия
Унесенные Голливудом
8 октября в 19:00 ЦДКЖ
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше