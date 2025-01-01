«Невидимый Краснодар»: интерактивный спектакль о городе

Добро пожаловать на заседание общественного совета «Невидимый Краснодар»! Это уникальный интерактивный спектакль, который исследует, как город формирует нас, а мы формируем город.

Что вас ждет?

«Невидимый Краснодар» — это не просто спектакль, а настоящая городская лаборатория. Его участники — реальные горожане, которые делятся своими историями и опытом, влияя на развитие городской среды. Темы спектакля зависят от воли случая, что делает каждое представление уникальным.

Зрители как соучастники

В этом спектакле зрители становятся активными соучастниками. Каждый из вас может внести свой вклад и поделиться своими потребностями. «Невидимый Краснодар» — это место, где мы можем научиться говорить о том, что для нас важно, и уметь договариваться друг с другом.

Интересные факты

Спектакль «Невидимый Краснодар» является частью более обширной инициативы по вовлечению горожан в процесс формирования городской среды. Это событие станет отличной возможностью для тех, кто хочет активно участвовать в жизни своего города и стать частью его изменений.

Не упустите шанс стать частью этого уникального опыта! Участие в спектакле позволит вам по-новому взглянуть на свой город и его возможности.