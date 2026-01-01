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Невидимые друзья
Киноафиша Невидимые друзья

Спектакль Невидимые друзья

Жутковатая история про девочку, выдумавшую себе новую семью
Постановка
МТЮЗ 12+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Знаменитая пьеса Алана Эйкборна, завоевавшая Бродвей, впервые на московской сцене

История о девочке Люси, которая оказалась между двумя мирами: реальным и воображаемым. Обиженная на своих родителей, она вызывает волшебную семью, которая готова исполнить все её желания.

Идеальная семья или реальная любовь?
Люси получает всё, о чем может мечтать подросток: идеальную подругу, восхитительного брата, заботливого отца и даже возможность колдовать. Но встанет ли этот мир на место реального? Сможет ли она почувствовать родство с волшебной семьей и, самое главное, найти путь к прощению и любви в реальной жизни?

Трогательная история взросления
Спектакль расскажет о воспитании чувств, взрослении ребенка и важности принятия, прощения и любви к родным.

Режиссер
Анна Потапова
В ролях
Илья Смирнов
Илья Смирнов
Михаил Слесарев
Марина Гусинская
Евгения Михеева
Оксана Лагутина
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