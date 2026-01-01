Знаменитая пьеса Алана Эйкборна, завоевавшая Бродвей, впервые на московской сцене

История о девочке Люси, которая оказалась между двумя мирами: реальным и воображаемым. Обиженная на своих родителей, она вызывает волшебную семью, которая готова исполнить все её желания.

Идеальная семья или реальная любовь?

Люси получает всё, о чем может мечтать подросток: идеальную подругу, восхитительного брата, заботливого отца и даже возможность колдовать. Но встанет ли этот мир на место реального? Сможет ли она почувствовать родство с волшебной семьей и, самое главное, найти путь к прощению и любви в реальной жизни?

Трогательная история взросления

Спектакль расскажет о воспитании чувств, взрослении ребенка и важности принятия, прощения и любви к родным.