Спектакль Невидимые друзья

Девочка Люси оказывается на перепутье между двумя мирами: настоящим и воображаемым. Обидевшись на своих родителей, она мечтает о волшебной семье. Реальность кажется ей слишком обыденной, и вот Люси получает все, о чем может мечтать каждая девочка-подросток. В её жизни появляются восхитительная подруга, обаятельный брат и заботливый отец. Да только под сводами этого яркого, фантастического мира скрываются сложные вопросы: сможет ли идеальная семья стать для неё настоящей, а Люси — частью этого волшебства?
Эта трогательная и добрая история рассказывает о воспитании чувств, о взрослении и о трудной науке прощения, принятия и любви к родным людям.
Спектакль обещает стать незабываемым событием и привлечь внимание всех любителей театра. Не упустите возможность увидеть эту удивительную историю на сцене!