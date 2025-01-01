Спектакль Невидимые друзья

Волшебная история Алана Эйкборна на сцене МТЮЗа

Девочка Люси оказывается на перепутье между двумя мирами: настоящим и воображаемым. Обидевшись на своих родителей, она мечтает о волшебной семье. Реальность кажется ей слишком обыденной, и вот Люси получает все, о чем может мечтать каждая девочка-подросток. В её жизни появляются восхитительная подруга, обаятельный брат и заботливый отец. Да только под сводами этого яркого, фантастического мира скрываются сложные вопросы: сможет ли идеальная семья стать для неё настоящей, а Люси — частью этого волшебства?

Тематика спектакля

Эта трогательная и добрая история рассказывает о воспитании чувств, о взрослении и о трудной науке прощения, принятия и любви к родным людям.

Создатели спектакля

Режиссёр: Анна Потапова

Художник: Ирина Ярёменко

Хореография: Марина Ворожищева

Костюмы: Варвара Гурьева

Действующие лица и исполнители

Люси: Марина Гусинская, Евгения Михеева

Джой, её мама: Екатерина Кирчак, Заслуженная артистка РФ Оксана Лагутина

Уолт, её папа: Михаил Слесарев

Гари, её брат: Семён Боровиков, Леонид Кондрашов

Дана: Илона Борисова

Феликс: Дмитрий Супонин

Чак: Илья Смирнов

Спектакль обещает стать незабываемым событием и привлечь внимание всех любителей театра. Не упустите возможность увидеть эту удивительную историю на сцене!