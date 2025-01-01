Меню
Невидимые друзья
Билеты от 1100₽
Киноафиша Невидимые друзья

Спектакль Невидимые друзья

Постановка
МТЮЗ 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+
Билеты от 1100₽

О спектакле

Волшебная история Алана Эйкборна на сцене МТЮЗа

Девочка Люси оказывается на перепутье между двумя мирами: настоящим и воображаемым. Обидевшись на своих родителей, она мечтает о волшебной семье. Реальность кажется ей слишком обыденной, и вот Люси получает все, о чем может мечтать каждая девочка-подросток. В её жизни появляются восхитительная подруга, обаятельный брат и заботливый отец. Да только под сводами этого яркого, фантастического мира скрываются сложные вопросы: сможет ли идеальная семья стать для неё настоящей, а Люси — частью этого волшебства?

Тематика спектакля

Эта трогательная и добрая история рассказывает о воспитании чувств, о взрослении и о трудной науке прощения, принятия и любви к родным людям.

Создатели спектакля

  • Режиссёр: Анна Потапова
  • Художник: Ирина Ярёменко
  • Хореография: Марина Ворожищева
  • Костюмы: Варвара Гурьева

Действующие лица и исполнители

  • Люси: Марина Гусинская, Евгения Михеева
  • Джой, её мама: Екатерина Кирчак, Заслуженная артистка РФ Оксана Лагутина
  • Уолт, её папа: Михаил Слесарев
  • Гари, её брат: Семён Боровиков, Леонид Кондрашов
  • Дана: Илона Борисова
  • Феликс: Дмитрий Супонин
  • Чак: Илья Смирнов

Спектакль обещает стать незабываемым событием и привлечь внимание всех любителей театра. Не упустите возможность увидеть эту удивительную историю на сцене!

Январь
2 января пятница
12:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1100 ₽
9 января пятница
12:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1100 ₽

Фотографии

Невидимые друзья Невидимые друзья Невидимые друзья Невидимые друзья Невидимые друзья Невидимые друзья

