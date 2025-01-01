Спектакль Невидимое Рождество

Рождественское представление и ярмарка-барахолка в Невидимом театре

Невидимый театр приглашает всех на праздничную ярмарку-барахолку! Мы достанем из закромов реквизит и костюмы из фильмов Сени Серзина и спектаклей театра. Также вас ждут открытки, мерч и другие интересные находки.

Читка по мотивам повести Н.В. Гоголя

После ярмарки мы проведем читку произведения Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», где в качестве участников выступят: Сеня Серзин, Надя Толубеева, Илья Борисов, Лёша Ведерников, Миша Касапов, Вова Карпов, Аня Щетинина и Ваня Солнцев.

Праздничный концерт

И, конечно, не обойдется без музыки! В 20:00 состоится концерт группы «Не’мой фронт», в составе которой Женя Серзин, Паша Чернейкин и Игорь Ушаков. Мы отметим день рождения группы, которой уже нет, но она все равно с нами!

Каждому зрителю будет вручён подарочек, и мы угостим вас прошлогодним шампусиком и новогодней мандаринкой. Не упустите возможность стать частью этого прекрасного праздника!

Расписание событий