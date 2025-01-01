Меню
Невидимое Рождество
Киноафиша Невидимое Рождество

Спектакль Невидимое Рождество

Постановка
Невидимый театр 12+
Возраст 12+

О спектакле

Рождественское представление и ярмарка-барахолка в Невидимом театре

Невидимый театр приглашает всех на праздничную ярмарку-барахолку! Мы достанем из закромов реквизит и костюмы из фильмов Сени Серзина и спектаклей театра. Также вас ждут открытки, мерч и другие интересные находки.

Читка по мотивам повести Н.В. Гоголя

После ярмарки мы проведем читку произведения Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», где в качестве участников выступят: Сеня Серзин, Надя Толубеева, Илья Борисов, Лёша Ведерников, Миша Касапов, Вова Карпов, Аня Щетинина и Ваня Солнцев.

Праздничный концерт

И, конечно, не обойдется без музыки! В 20:00 состоится концерт группы «Не’мой фронт», в составе которой Женя Серзин, Паша Чернейкин и Игорь Ушаков. Мы отметим день рождения группы, которой уже нет, но она все равно с нами!

Каждому зрителю будет вручён подарочек, и мы угостим вас прошлогодним шампусиком и новогодней мандаринкой. Не упустите возможность стать частью этого прекрасного праздника!

Расписание событий

  • 18:00 - ярмарка-барахолка
  • 19:00 - читка «Ночь перед Рождеством»
  • 20:00 - праздничный концерт группы «Не’мой фронт»

Купить билет на спектакль Невидимое Рождество

Помощь с билетами
В других городах
Январь
7 января среда
18:00
Невидимый театр Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
от 5000 ₽

