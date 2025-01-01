Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Невидимка, двойник, пересмешник
Билеты от 1000₽
Киноафиша Невидимка, двойник, пересмешник

Спектакль Невидимка, двойник, пересмешник

Спектакль на стихи Цветаевой 16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль по творчеству Марины Цветаевой

Театр Vertumn приглашает вас погрузиться в переосмысленное творчество великой русской поэтессы Марины Цветаевой. В этом моноспектакле поэзия встречается с современным звучанием, создавая уникальное восприятие её творчества в контексте мегаполиса.

Музыка и поэзия

Спектакль сопровождается музыкальным арсеналом, включающим синтезаторы, саксофон и специально написанную для этого перформанса электронную музыку. Зрители смогут услышать произведения Цветаевой разных лет, такие как «Побег», «Бог», «Бессонница» и «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес…». Это лишь небольшая часть того, что будет представлено.

Эмоции под звуки современных стилей

Разнообразие музыкальных стилей, включая ambient, hip-hop, nu-jazz и neo-classic, создаёт новые потрясающие эмоции. Выверенные до мелочей акценты живого исполнения на саксофоне придают особую атмосферу этому арт-проекту, открывая второе дыхание творчества Цветаевой в современном городе.

Визуальные образы

Отдельного внимания заслуживает видео-инсталляция, основанная на работах кино-авангардистов начала XX века. В ней представлены работы таких дадаистов, как Викинг Эггелинг, Ман Рэй и Ганс Рихтер. Абстрактные картины создают бесконечную вариативность смыслов, распуская новые побеги мыслей у зрителей.

Приглашаем вас стать частью этого удивительного перформанса, где поэзия, музыка и визуальные образы создают гармоничное единство, погружая в мир Марины Цветаевой через призму современности.

Режиссер
Елена Бедрак
В ролях
Елена Бедрак

Купить билет на спектакль Невидимка, двойник, пересмешник

Помощь с билетами
Декабрь
1 декабря понедельник
20:00
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Завещание Дон Жуана
16+
Комедия
Завещание Дон Жуана
25 декабря в 19:00 Театр Российской Армии
Билеты
Тео — театральный капитан
6+
Детский Музыка
Тео — театральный капитан
7 декабря в 15:00 Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена
от 500 ₽
Босоногий мальчик
12+
Мюзикл Премьера
Босоногий мальчик
9 января в 15:00 Театр на Мельникова
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше