Спектакль Невидимка, двойник, пересмешник

Моноспектакль по творчеству Марины Цветаевой

Театр Vertumn приглашает вас погрузиться в переосмысленное творчество великой русской поэтессы Марины Цветаевой. В этом моноспектакле поэзия встречается с современным звучанием, создавая уникальное восприятие её творчества в контексте мегаполиса.

Музыка и поэзия

Спектакль сопровождается музыкальным арсеналом, включающим синтезаторы, саксофон и специально написанную для этого перформанса электронную музыку. Зрители смогут услышать произведения Цветаевой разных лет, такие как «Побег», «Бог», «Бессонница» и «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес…». Это лишь небольшая часть того, что будет представлено.

Эмоции под звуки современных стилей

Разнообразие музыкальных стилей, включая ambient, hip-hop, nu-jazz и neo-classic, создаёт новые потрясающие эмоции. Выверенные до мелочей акценты живого исполнения на саксофоне придают особую атмосферу этому арт-проекту, открывая второе дыхание творчества Цветаевой в современном городе.

Визуальные образы

Отдельного внимания заслуживает видео-инсталляция, основанная на работах кино-авангардистов начала XX века. В ней представлены работы таких дадаистов, как Викинг Эггелинг, Ман Рэй и Ганс Рихтер. Абстрактные картины создают бесконечную вариативность смыслов, распуская новые побеги мыслей у зрителей.

Приглашаем вас стать частью этого удивительного перформанса, где поэзия, музыка и визуальные образы создают гармоничное единство, погружая в мир Марины Цветаевой через призму современности.