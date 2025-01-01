Спектакль Невидимая книга

«Невидимые книги» — квартирник по записным книжкам С. Довлатова

«Невидимая книга» — это не совсем спектакль. Это квартирник, где актеры погружаются в мир Довлатова, пересказывая истории из его жизни. Смыслом этого перформанса становится попытка воспроизвести атмосферу, в которой создавались произведения писателя. Он не просто записывал события — он их переживал, шутил и сам иронизировал над своим положением в литературном мире, где его рукописи часто не выходили в свет из-за цензуры. Зритель оказывается в пространстве, где режиссер Семён Серзин и актеры через разговоры, воспоминания и читку пытаются передать дух времени, настроения и переживаний самого Довлатова.

Цензура и «возвращенные» рукописи

Довлатов, как и многие его современники, сталкивался с жесткой цензурой. Его произведения часто отправлялись в издательства, но вместо того чтобы попасть в печать, получали штамп «Возвращаем!». Писатель сам по себе был интересен, с ярким чувством юмора и самоиронией, что прослеживается в его творчестве. Он описывал не то, как должны жить люди, а как они живут на самом деле — с их слабостями, переживаниями и одиночеством. Именно такие неоконченные или «невидимые» книги и стали основой для квартирника, где происходит своего рода реконструкция жизни и мыслей Довлатова.

Кто такие «невидимые книги»?

Здесь важно подчеркнуть, что «Невидимая книга» — это своего рода попытка актёров передать и пересказать вещи, которые так и не были доведены до читателя в письменном виде. Это не спектакль, а скорее размышление и погружение в те моменты жизни, когда книга не стала книгой, а осталась в виде набросков, рассказов, воспоминаний. Книги, которые не были выпущены в свет, но оставили след в сердце и сознании автора.

Игорь Кузьмичев — исследователь ленинградской культуры

Проект «Невидимая книга» также затрагивает важные аспекты биографии Довлатова и его ленинградской жизни. Ведущий исследователь Игорь Кузьмичев, который занимается историей культуры Ленинграда второй половины XX века, расскажет о Довлатове, его окружении и о том, как выглядел культурный и литературный ландшафт города. Это дополнительная возможность для зрителей увидеть культурный контекст, в котором создавался Довлатов и его работы, а также узнать, с кем он общался, куда ходил и как его воспринимали современники.